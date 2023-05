Conoce tu carta del tarot para la semana del lunes 8 al domingo 14 de mayo de 2023

La vida diaria y el futuro nos crean muchas dudas. Amor, trabajo, vida familiar, todo nos hace cuestionarnos y a veces necesitamos un empujoncito para salir adelante. Las cartas del tarot esta semana te guían para sortear los obstáculos que se te presenten en el camino.

Aries

El Nueve de Copas

Será una semana de muchos logros y abundancia, pero debes ser muy cuidadosa con tus finanzas para que puedas y lo hagas con conciencia y mucha prudencia. Tienes que ser más selectivo con las amistades, especialmente cuando están en el plano laboral porque algunas habladurías están afectando el ambiente. La carta te indica que la relación de pareja que tienes entra a otro nivel de consolidación del amor y de compromiso para el futuro, así que disfruta de este momento.

Tauro

El Ocho de Oros

Tienes que ser perseverante porque este proyecto que tienes en tus manos necesita de todo tu esfuerzo esta semana para salir adelante. Hay momentos que el desánimo parece que va a vencer, pero tendrás una fuerza que te impulsará a seguir adelante. Te asusta dar el paso para concretar planes futuros con tu pareja. Deja de pensar demasiado las cosas y den el paso a la convivencia y dejarse llevar por los sentimientos tan profundo que tienen el uno del otro.

Géminis

El Diez de Copas

Es la consolidación de tu carrera profesional, te sientes valorada, que todo el esfuerzo valió la pena y que de aquí en adelante la estabilidad llega al fin a tu vida. Esas voces de pesimismo con las que te tropiezas todos los días, déjalas pasar. Tu debes seguir adelante con esa energía positiva porque todo está dispuesto para el triunfo. La carta te dice que estás plena y feliz con esa persona con la que estás iniciando una relación, así que disfruta de las bendiciones del universo. Te lo mereces.

Cáncer

Cuatro de Espadas

Estás luchando contra algo emocional que no te deja avanzar en lo profesional y en lo personal. La carta te indica que ya basta de pensar que todo está mal, de la actitud negativa. Debes activarte, tener fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida con mucha firmeza. No te desanimes porque no has conseguido pareja, por el contrario, prepárate porque el universo te tiene una sorpresa. Deja de preocuparte por el qué dirán y piensa en ti y en lo bella persona que eres. Trabaja el merecimiento.

Leo

El Carro

Vienes desde hace un par de semanas con mucho trabajo y esforzándote para que todo salga muy bien, pues en los próximos días verás que valió la pena y recogerás los frutos. Olvídate de forzar las cosas para que otros te vean y te valoren. La que tiene que estar clara que hace las cosas muy bien eres tú. Vienen celebraciones. Tienes muy abandonada a tu pareja y sabes que necesita atención, así que prepara esta semana una sorpresa para avivar esa llama de la pasión que ambos necesitan.

Virgo

El Mago

Tienes todo a tu alcance para culminar un proyecto que espera solo de la aprobación para arrancar. Ese proceso se acelera esta semana y estarás satisfecha con el deber cumplido. Estarás saturada de trabajo esta semana, pero siempre vas a encontrar un tiempo para ti. La carta también te indica que le bajes dos al ego, porque eso te trae problemas con la pareja y no es justo en momentos que sabes que necesitas de su apoyo.

Libra

El Cinco de Bastos

No permitas que en tu carrera profesional las rivalidades y competencias mal sanas te desanimen a seguir y avanzar como quieres. Enfócate en lo importante, olvídate de las habladurías y traiciones, eso siempre sucede. Lo que debes es pasarle a un lado a eso. Recuerda siempre que la pareja está para apoyarse mutuamente y tu mereces que él esté allí para ti. Llega a nuevos acuerdos en el amor para que la relación se fortalezca.

Escorpio

El Seis de Espada

En la medida que tu actitud sea negativa, en esa medida no vas a avanzar. Cambia tu pensamiento, reflexiona sobre lo que no está bien y los errores que puedes enmendar y concéntrate a buscar soluciones para que puedas estar tranquila y en armonía contigo misma y con quienes están a tu alrededor. No le des tanta importancia a las habladurías, los problemas que tienes con tu pareja los resuelves en la intimidad.

Sagitario

El Cinco de Oros

Estás desesperada porque las cosas no salen bien y porque no ves luz al final del túnel. Debes mantener la calma y entender que esta etapa es necesaria para reflexionar. Tienes el apoyo de la familia y de tu pareja, económico y sentimental. Pronto saldrás de este atolladero y verás que la vida te va a cambiar. Espera buenas noticias porque el rumbo que llevas en tu vida va a cambiar para cosas positivas.

Capricornio

El Rey de Espada

La carta te advierte que debes tener mucho cuidado esta semana de emitir juicios que puedan de alguna manera dañar el ambiente laboral. Necesitas estar en total armonía porque el trabajo que viene será muy arduo y estresante. También te dice que seas prudente al comunicar ciertas diferencias que tienes con tu pareja. Estás en el momento adecuado para tomar decisiones que te permitan avanzar en lo emocional.

Acuario

El Rey de Oros

Tienes habilidades y un talento al que debes sacarle provecho para sacar adelante todo lo que permita abrir las puertas a la prosperidad y el éxito en lo profesional. Es una carta de mucho poder, pero también de mucho cuidado de no caer en el ego y la falta de humildad. Sientes la necesidad de abrir tu corazón a una persona que está cerca de ti, pero no lo haces porque tienes dudas. Atrévete que te vayas llevar una sorpresa muy grata. Si no lo haces, te puedes arrepentir.

Piscis

El Cinco de Espada

Evita esta semana los enfrentamientos con tus jefes y todo el equipo de trabajo porque eso no los va a llevar a buen término en todos los proyectos que deben culminar. Recuerda que la prudencia es un arma poderosa que se debe utilizar en el plano laboral y en tu vida sentimental. Estás en el momento justo para tomar una decisión con respecto a tu relación de pareja. A veces es necesario darse un tiempo para sentir en qué están fallando y como solucionar.