Horóscopo de hoy: domingo 7 de mayo para cada signo del zodiaco

Aries

Tienes que tomar las riendas del trabajo para que el equipo mantenga el ritmo que ha llevado hasta ahora, así verán los frutos de los negocios más pronto de lo que se imaginan. Así que planifica muy bien lo que harás en los próximos días. En el amor, estás pasando por algunas dificultades sentimentales que te tiene atrapada en el pasado. Tranquila que esto va a pasar.

Tauro

No bajes la guardia en el plano laboral porque de eso depende que logres alcanzar la meta que te propusiste y los negocios mejoren considerablemente. Tendrás una agenda apretada, así que descansa lo más que puedas. En el amor, no pienses tanto y da tú el paso para que logren consolidarse y comprometerse como pareja. Los astros están a tu favor.

Géminis

Tienes la sensación de que las cosas en tu trabajo estás estancadas. Tranquila y mucha paciencia, los negocios van a salir adelante poco a poco. Por ahora, dale descanso a tu mente y a tu cuerpo. Deja la pensadera que eso no te ayuda en nada. En el amor, deja la actitud negativa y ábrete a la vida, a disfrutar y permítete que alguien te conquiste. El pasado déjalo atrás.

Cáncer

Piensa con cabeza fría como vas a solventar una situación que tienes en el plano laboral. Hay que agilizar papeles y poner a todo el equipo a sacar adelante ese negocio para no perderlo. Lo vas a lograr. Planifica muy bien cuáles son las decisiones a tomar para que todo salga bien. En el amor, tu pareja espera que le dediques tiempo porque se siente abandonado. Así que sé creativa y llénalo de arrumacos. Es el día perfecto para hacerlo.

Leo

Muchos de los problemas que estás atravesando en el plano laboral, poco a poco se están resolviendo y viene una etapa de mucha productividad, así que aprovecha que todo está a tu favor. En el amor, no te desesperes porque estás sola, ya llegará esa persona que te cambiará la vida. Disfruta de esta libertad porque después será muy difícil hacer cosas de soltera.

Virgo

Recibirás felicitaciones por todo el esfuerzo que le pusiste a un proyecto que todos pensaban que se perdería. Pero tu intuición e inteligencia te mostraron el camino para sacarlo adelante. La semana que comienza viene con buen augurio y éxitos para ti. Disfruta que te lo ganaste. En el amor, tienes que aclarar los malos entendidos que tienes con tu pareja para que la relación fluya. Salgan y den el chance de hablar sobre las diferencias, eso es sano.

Libra

Utiliza tus dotes de comunicación para resolver lo que está afectando el ambiente laboral. De ti depende que los negocios sigan su rumbo. Organízate para que puedas ayudar a quien lo necesita y toma decisiones que te ayuden a resolver los conflictos. En el amor, busca la manera de hacer sentir importante a tu pareja dentro de tu círculo social porque si no lo haces tendrás problemas a futuro.

Escorpio

Es el momento de pedir esas vacaciones que tanto necesitas, así que aprovecha esa reunión con tus superiores y lánzate a comunicarles tus exigencias. Es un buen momento para hacerlo. En el amor, tienes ya un tiempo con muchos problemas con tu pareja, siéntense a hablar y a resolver las diferencias para evitar una ruptura.

Sagitario

Ármate de paciencia porque las cosas no van a salir tan rápido como quieres, recuerda que todavía queda trabajo por delante y que las finanzas no se recuperan de la noche a la mañana. En el amor, estás entre dos amores y no sabes qué hacer. Toma una decisión pronto porque puedes terminar en un problema más grave.

Capricornio

Tienes problemas con tus compañeros de trabajo y debes buscar la forma de solucionarlo porque eso está dañando el ambiente laboral y ustedes necesitan sacar adelante los negocios y pronto. También afecta tu salud mental, así que resuelve por tu paz mental. En el amor, estás hablando con tu pareja de adquirir un bien inmueble. Es el momento de que ambos se planifiquen para el futuro.

Acuario

Tienes que tener una actitud positiva ante la vida porque si no las cosas no van a salir bien. Deja de lamentarte porque un negocio no se dio o porque un proyecto está paralizado. Resuelve y verás que todo cambia. Recuerda que tu salud es más importante que otra cosa. En el amor, tu pareja es tu columna, tu apoyo y él estará allí para ti. No lo dudes.

Piscis

Cuidado con un contrato o un papeleo legal en tu trabajo que puede traer problemas. Lee muy bien y no tomes una decisión precipitada porque eso puede generar problemas a largo plazo. En el amor, un amigo de toda la vida te confiesa su amor. No actúes de mala manera, dale el chance de ser diferente y de conquistarte.