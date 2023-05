Cómo se verán afectadas las series y películas con la huelga de escritores en Hollywood

Revuelo en el mundo del entretenimiento después de que el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (Writers Guild of America) anunciara oficialmente su primera huelga en 15 años. La medida de fuerza comenzó este pasado martes 2 de mayo, pero se desconoce cuándo llegará a su fin.

A través de un extenso comunicado, el gremio detalló los puntos de su propuesta que establece un mínimo de 6 o 12 guionistas por programa de televisión, según la cantidad de episodios. Asimismo exigen un mínimo de entre 10 hasta 52 semanas de empleo por temporada.

Por su parte, la Alianza de Productores de Cine y Televisión (Alliance of Motion Picture and Television Producers), que representa a los estudios de cine y los servicios de streaming, anunciaron que las negociaciones llegaron a su fin sin acuerdo. Sin embargo, AMPTP asegura que no puede garantizar un mínimo de personal o de tiempo para los distintos proyectos.

Pese a esto, la AMPTP asegura que está “dispuesta a entablar conversaciones con la WGA en un esfuerzo por romper este atasco”. Las dos partes aún no tienen programada una fecha futura para volver a la mesa de negociación.

Otro de los temas que preocupan al gremio y por lo cual exigen también se le ponga atención es el tema del uso de inteligencia artificial, por el cual están exigiendo regulación. La WGA propone que la AI “no puede escribir o reescribir material literario” y que no puede “utilizarse como material de origen”. La AMPTP accedió solo a estudiar el tema.

Así afectará la huelga de los guionistas a la actual producción de series y películas

Una gran cantidad de los escritores que demandan mejores condiciones salariales de trabajo operan en grandes estudios como Netflix, Amazon, Disney y Warner Bros.

Aunque la medida de fuerza también abarca a las compañías de streaming, habitualmente las producciones de los servicios trabajan de forma anticipada, escribiendo la totalidad de los episodios previo al comienzo de los rodajes. Esto significa que series como Succession, Citadel o Reina Charlotte: una serie de Bridgerton, ya culminaron sus procesos de producción. Sin embargo, esta medida podría afectar a futuras producciones tal como la segunda temporada The Last of Us o El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, que se encuentran en plena producción.

De hecho, programas de late-night como The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel Live! o Late Night with Seth Myers serán los más afectados, así como Saturday Night Live.