Western de Pablo Almodóvar con Pedro Pascal y Ethan Hawke estrena su primer tráiler

Desde que se anunció que estaba en producción, el cortometraje de Pablo Almodóvar protagonizado por Pedro Pascal y Ethan Hawke causó mucha expectativa. Ahora, ‘Strange Way of Life’ ya ha estrenado su primer adelanto y los internautas se han emocionado mucho, pues Pascal sigue siendo uno de los actores favoritos del momento.

La sinopsis de la cinta del director español es la siguiente: “Un hombre monta a caballo por el desierto que lo separa de Bitter Creek. Viene a visitar al sheriff Jake. Veinticinco años antes, tanto el sheriff como Silva, el ranchero que cabalga para encontrarse con él, trabajaron juntos como sicarios. Silva lo visita con la excusa de reencontrarse con su amigo de juventud, y efectivamente celebran su encuentro, pero a la mañana siguiente el Sheriff Jake le dice que el motivo de su viaje no es rememorar su antigua amistad”.

Pedro Almodóvar se inició en el mundo del cine en la década de los 80, donde se destacó por películas como Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios y La Ley del Deseo, caracterizadas por su estilo visual vibrante, temática LGBT y una narrativa que combina comedia y drama. En su carrera, ha colaborado con actores como Antonio Banderas y Penélope Cruz, y ha sido galardonado con numerosos premios, incluyendo dos premios Oscar.

Por su parte, Pascal se encuentra en un increíble momento en su carrera, siendo conocido por grandes producciones como Game of Thrones, The Mandalorian y, por último, The Last of Us. Además, de él, su coestrella, Ethan Hawke, es también un actor todo consagrado.

Este cortometraje será una nueva puesta en escena del cine LGBT, abordado en un ambiente de western que es bastante conocido por la homofobia o discriminación en general, por lo que se espera que esta sea una historia conmovedora y cargada de mensajes. ‘Strange Way of Life’ aún no tiene fecha de estreno pero se sabe que será proyectada durante el Festival de Cine de Cannes.