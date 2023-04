Príncipe William recibió una “suma muy grande” en un acuerdo de hackeo telefónico

En la demanda del príncipe Harry, se reveló que su hermano, William, habría recibido una “suma muy grande de dinero” en un acuerdo de 2020 con la división de periódicos británicos del imperio mediático de Rupert Murdoch por escuchas telefónicas, según documentos judiciales difundidos este pasado martes.

El abogado del príncipe Harry reveló la información sobre este discreto pago no especificado en un resumen de los argumentos sobre por qué no se debe desestimar la demanda de Harry contra el editor del diario The Sun y el ahora desaparecido News Of The World. La demanda alega que los periódicos recopilaron información ilegalmente en un escándalo que data de hace dos décadas.

News Group Newspapers, propiedad de Murdoch, argumentó que un juez del Tribunal Superior debería desestimar las demandas por escuchas telefónicas del príncipe y del actor Hugh Grant porque los reclamos se presentaron demasiado tarde.

Sin embargo, el duque de Sussex reveló que fue a causa de este “acuerdo secreto” entre la familia real y los periódicos lo que impidió que el pudiera presentar su caso. Incluso, según Harry, el acuerdo fue autorizado por la difunta reina Isabel II y este habría evitado futuros litigios de la realeza. Por su parte, el editor negó que hubiera algún acuerdo secreto.

Harry alega que el motivo del acuerdo secreto alcanzado con los altos ejecutivos de News Group Newspapers fue para evitar poner a miembros de la familia real en el banquillo de los testigos para contar mensajes de voz vergonzosos interceptados por los periodistas. De hecho, el príncipe aludió a un incidente que se conoció como “tampongate”, en el que se filtraron grabaciones de conversaciones íntimas en las que su padre, ahora el rey Carlos III, hablando con su amante, ahora la reina consorte Camilla, se comparó con un tampón.

“La institución estaba increíblemente nerviosa por esto y quería evitar a toda costa el tipo de daño reputacional que había sufrido en 1993 cuando The Sun y otro tabloide obtuvieron y publicaron ilegalmente detalles de una conversación telefónica íntima que tuvo lugar entre mi padre y madrastra en 1989, cuando aún estaba casado con mi madre”, dijo Harry en su declaración como testigo.