Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 24 al 27 de abril

Mhoni Vidente te dice qué arcángel es el que te protegerá esta semana, así como lo que te depara el destino para el amor con los signos más compatibles contigo para que sea tu pareja ideal. También sabrás qué esperar de la fortuna en tu ambiente laboral y tus números y colores de la abundancia para estos días.

El horóscopo de los Ángeles te dice: “Protégete”, no caigas en el exceso de confianza hacia los demás, es muy importante siempre estar a la defensiva, pues el signo Aries es uno de los más envidiados porque brillan demasiado en su forma de ser. Tu día mágico será el martes, tu color el verde fuerte y tus números de la suerte 02 y 13. Vendrán días de buena suerte en cuestiones de relaciones públicas, serán unos días de cerrar negocios nuevos y aventurarte a crear nuevos rumbos laborales. Recuerda que te sigue la buena suerte en todo lo económico, así que no la dejes de aprovechar y realízate en cuestiones personales. Dile a esa persona especial lo que sientes. A los Aries que están solteros, les vendrá un amor nuevo del signo Géminis, Virgo o Capricornio que será muy compatible, date una oportunidad.

“Sana tus rencores y adicciones”, es el mensaje del horóscopo de los Ángeles, el cual te recomienda no vivir en el pasado y cerrar capítulos en tu vida. Tu color de la suerte es el amarillo, tus números mágicos 01 y 23, tu mejor día el lunes. Recibirás un dinero extra por cuestiones de comisiones y te darán tus utilidades, recuerda que debes ahorrar para hacer crecer tu patrimonio. Terminarás una relación de pareja y decidirás estar un tiempo solo y crecer más en lo personal, pero eso no te quita lo conquistador y la posibilidad de conocer personas compatibles contigo. Decidirás festejarte en estos días con tu familia y amigos, te llegarán regalos que no esperabas y por eso te recomiendo prender una veladora de color rojo y ponerte ropa de colores fuertes. Trata de cuidarte de problemas de estómago, recuerda que somos lo que comemos.

El horóscopo de los Ángeles te indica “Poder de manifestación”, pues tu mente es muy fuerte, solo trata de no tener tantos pensamientos negativos acumulados y empezar un nuevo ritmo de vida. Tus números de la suerte son 06 y 19, tu color es el rojo intenso y tu mejor día de la semana el miércoles. Estos días pensarás mucho en alguien que se fue de tu lado y es normal, recuerda que te es difícil desprenderte de personas a quienes aprecias. Recibirás una invitación para salir de viaje con tu familia, hazlo, eso te ayudará a convivir más con tus seres queridos. Recibirás un dinero extra por tus utilidades o la venta de un coche, trata de invertir en tu casa o departamento, eso te va servir mucho en tu futuro. A los Géminis solteros les vendrá alguien muy compatible que los hará enamorarse.

“Visualiza tu éxito en todo lo que emprendas”, es lo que te dice el horóscopo de los Ángeles, pues vendrá abundancia en cuestión económica. Te pide que dejes de darle importancia a situaciones que no puedes controlar. Tu mejor día será el jueves, tus números de la suerte 09 y 33, y tu color el naranja. Vendrán días de buenas energías alrededor de tu signo. Recibirás una invitación para salir de viaje con tus amigos y harás el trámite de un crédito para un departamento. Ten cuidado con los celos, no caigas en pleitos sin razón. Para los Cáncer solteros, vendrán días de conocer personas muy compatibles con tu signo, así que vístete de colores fuertes y trata de ponerte mucho perfume. Te dominará el efecto de emprendedor para iniciar cualquier negocio. Comenzarás una nueva etapa de estudios universitarios que te dará muchos triunfos.

El horóscopo de los Ángeles te indica “Libérate del miedo y de las inseguridades”, no cargues con sentimientos de culpa y miedos hacia el futuro. Tu día mágico será el jueves, tus números 11 y 40, y tu color el azul fuerte. Vendrán días de estar con una energía muy positiva a tu alrededor y recuperar lo perdido; habrá días de buenas noticias y sorpresas agradables. En lo amoroso, trata de hablar claro con tu pareja y, si ya no hay amor, lo mejor es darse un tiempo. Recibirás un dinero extra por cuestiones de la venta de una casa. Te visitarán familiares en estos días para hacer una fiesta, recuerda medirte en cuestiones de alcohol. Pondrás un negocio, recuerda que a tu signo le gusta mucho el dinero y siempre necesitas tener dos trabajos. Eres el más encantador del Zodiaco, por eso todo mundo te busca para salir.

“Eres un ser de luz poderoso”, indica el horóscopo de los Ángeles, sigue adelante con tus proyectos de vida, es tiempo de estar con los pensamientos positivos y acciones para que consigas éxitos y triunfos. Si tienes alguna enfermedad, recurre a todo lo espiritual para que te puedas curar. Tu mejor día será el lunes, tus colores blanco y rojo, tus números de la suerte 15 y 66. Intentarás cambiar de actitud y poner más energía positiva a tus ideas y proyectos para el futuro. Empieza ese negocio que tienes en planes, serán unos días de alegría y muchas sorpresas agradables. Harás unos pagos y te pondrás al corriente con tus gastos. Te invitarán a una fiesta muy importante donde conocerás personas que te ayudarán en tu desarrollo profesional. Cuídate de dolores de cabeza y cuello, manejas mucha tensión.

Esta semana tendrás dinero porque te pagan una deuda. Trata de no pelear en tu trabajo y sobre todo el 27 de abril porque habrá energías cruzadas y enfrentarás dificultades. Sacas adelante proyectos de escuela. Decides tomar unos días de vacaciones para mayo. En el amor, seguirás con mucha suerte. Los ángeles del tarot te dicen “Soltar y cortar lazos tóxicos”, es una situación difícil porque te cuesta soltar las relaciones tóxicas del pasado que con sus recuerdos las haces venir al presente. Debes avanzar en tu vida personal y profesional, son tiempos de ser fuertes y exitosos. Si no dejas el pasado, te llenas de enfermedades que solo contaminan tu cuerpo. Tu mejor día es el martes, tus números son 28 y 50, y tus colores de la abundancia el rojo y azul. Días de poner en orden todas tus pendientes des trabajo.

Los ángeles te dicen que esta semana estarás regido por la “Ley de atracción”, por eso debes tener ideas claras para tu futuro. Así vas a estimular la riqueza y dejarás a un lado los pensamientos negativos y mediocres que puedan inundar tu cerebro. El defecto de Escorpión es darle mucha importancia a situaciones de celos y amorosas, eso solo te quita energía positiva. Tu mejor día es el miércoles, tus colores naranja y verde, tus números mágicos: 07 y 10. Tendrás mucha suerte en lo relacionado con lo laboral, habrá reconocimientos y aumento de sueldo, así que trata de aprovechar al máximo esa racha. Estos días te llega una propuesta de un negocio, trata de analizarlo bien para decidir si te dedicas al comercio. Ten cuidado con la presión alta, a tu signo lo dominan los problemas de salud del corazón.

En el horóscopo, los ángeles te dicen: “Disponte a perdonar y cerrar círculos del pasado”, son tiempos de no cargar con rencores que solo te quintan el tiempo, debes cerrar esos capítulos de tu vida que no salieron como deseabas. Tienes que aprender a madurar y no cometer los mismos errores. Tu mejor día es el jueves, tus colores son verde y amarillo, tus números: 12 y 60. Días de muchos cambios en tu vida personal y laboral, recuerda que estás en una época de renacimiento de energía, así que trata de ponerle más atención a tu futuro. En estos días, un amor se irá de tu lado porque ya no es para ti. Te ofrecen trabajo de administración y recursos humanos y te irá muy bien en él. Te invitan a un concierto o show en estos días. Tendrás una sorpresa económica para el 25 de abril y será por una venta que hiciste.

El arcángel Miguel estará de tu lado en cualquier cosa que realices, solo tienes que invocarlo para notar su presencia, eso te dará seguridad en lo que hagas. Tendrás el poder de quitar todo lo negativo que te rodea y cortar brujerías en cuestión amorosa. Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 21 y 33, y tus colores rojo y amarillo. Recuerda que estás en el momento de ser alguien en la vida, solo concéntrate en lo que deseas. Tendrías un reconocimiento en el trabajo y será en efectivo para que lo puedas invertir en tu casa. Pagas tus tarjetas de crédito y te pones al corriente con tus deudas. Sabrás de una traición amorosas, así que avanza con mucha cautela. Tendrás oportunidad de empezar de nuevo y remediar errores del pasado. Un amor vuelve a ti, solo trata de no volver a cometer los mismos desaciertos.

Tu mejor día es el lunes, tus colores son azul y verde, tus números mágicos 27 y 40. Tendrás días para extrañar lo que se fue, recuerda que debes tomar todo lo que pasó como experiencia de vida. Ten cuidado en el trabajo porque habrá despidos y reajuste de personal. Te busca un amor de Tauro, Libra o Sagitario que hablará de quedarse contigo. Ya no te enojes sin razón, eso provoca que las personas que te quieren se retiren de tu lado. Hay un embarazo en puerta para los Acuario que están casados. El horóscopo te dice que eres “Grande y exitoso”, son tiempos para quitarte todos los complejos que tienes sobre ti mismo, recuerda que tu signo es carismático, eso te ayuda a abrir puertas para que tengas mejores propuestas de trabajo y negocios. También es momento de perdonar y no cargar con situaciones que no puedes resolver.

Tendrás los cuidados del arcángel Rafael ante cualquier enfermedad física y mental, todas ellas serán curadas con solo creer en él. Te recomiendo olvidarte de lo que no puedes realizar en cuestión de negocios o trabajo y darle vuelta a la página para que ya no pierdas energía y buenas ideas a tu alrededor. Tu mejor día es el miércoles, tus números de la suerte son 16 y 99, tus colores blanco y naranja. Días de tener un encuentro contigo mismo para darte cuenta de que lo estás haciendo bien. Estás en tu mejor etapa del año, por eso sientes que debes reinventarte por completo, toma decisiones para avanzar. Tu día de la suerte prende una vela blanca para que lo positivo se quede contigo durante más tiempo. Será una semana de amores nuevos y muy compatibles contigo, recuerda que siempre llega el amor sin buscarlo.