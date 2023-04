Jonathan Majors presente nuevas “pruebas contundentes” para demostrar su inocencia

El caso de Jonathan Majors está lejos de aclararse. El mes pasado, el actor de Marvel fue arrestado en Nueva York por haber agredido a su pareja al punto de llevarla al hospital y ahora espera comparecer ante una corte el próximo 8 de mayo.

Ahora, TMZ ha revelado que el actor está trabajando arduamente para demostrar su inocencia, con pruebas contundentes que irían desde videos hasta testigos. Según el medio, la situación es mucho menos compleja de lo que parece.

De acuerdo con las fuentes de TMZ, Majors y su pareja abordaron un auto para salir y el chofer notó que la mujer atacaba violentamente al actor en un intento por quitarle su celular. En un momento dado, Majors le pidió al conductor que detuviera el vehículo para bajar y se fué, dejando sola a la mujer.

Majors dejó sola a la mujer y esta fue vista en cámaras de seguridad festejando

Luego de esto, la mujer pasó toda la noche festejando y bebiendo con amigos. Como prueba de que no estaba malherida, la abogada de Majors presentó varios videos de seguridad donde se ve claramente cómo ella sigue bebiendo, bailando y levantando vasos con la mano que supuestamente tenía un dedo roto. También hay muchos mensajes de texto donde ella acusó al intérprete de engañarla y amenazó con suicidarse, así como 32 llamadas perdidas que se hicieron a lo largo de la noche. Además del chofer, la propia expareja de Majors quiere declarar a su favor, reafirmando que él no le hizo daño y que por eso ella se retractó de las acusaciones a la mañana siguiente.

Uno de los puntos más importantes aquí es que Jonathan Majors asegura que, luego de abandonar el auto para escapar de la agresión, él no vio a su pareja en toda la noche. La declaración explica que él regresó a su casa a las once de la mañana del día siguiente y ahí encontró a la mujer inconsciente en su closet, medio desnuda y luego de tomar varias píldoras para dormir. Ante esto, el actor llamó a los paramédicos, quienes confirmarían que la mujer no recordaba absolutamente nada, y que fueron los policías que llegaron después los que la guiaron y manipularon para que supuestamente declarara que había sido atacada.

Sea cual sea la verdad, se asoma en el horizonte un litigio que tendrá los ojos del mundo atentos al desenlace; mientras, por su parte, Marvel no se ha pronunciado con respecto a estos hechos.