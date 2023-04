Autoridades abandonarán cargos contra Alec Baldwin por accidente en set de Rust

Un nuevo giro para el caso de Rust, pues, ahora, de manera sorpresiva, se ha reportado que la fiscalía de Santa Fe, Nuevo México está preparándose para abandonar los cargos por homicidio involuntario en el caso contra Alec Baldwin en el set de la película western. Esto llega a unas cuantas semanas de que el proceso comenzara y por el cual se le había imputado dado que él era quien tenía en sus manos la pistola que provocó la muerte de Halyna Hutchins.

El medio Deadline ha sido quien informó de esta inesperada decisión, luego de que los fiscales Kari Morrissey y Jason Lewis estén preparando el papel necesario para abandonar el cargo por homicidio involuntario que previamente habían levantado en contra del actor Alec Baldwin. Esto dejará a la armera de la película Rust, Hanna Gutierrez-Reed, como la única imputada por el disparo que provocó la muerte de la fotógrafa Halyna Hutchins e hirió al director Joel Souza.

Según informó Deadline, las autoridades no ofrecieron declaraciones al respecto. Tanto Baldwin como Gutierrez-Reed se han declarado inocentes de la responsabilidad en reiteradas veces; sin embargo, el caso estaba lejos de esclarecerse, pues aún no se sabe con exactitud qué clase de proyectil se encontraba en el arma y cómo es que acabó dentro de ella cuando se supone que estaban ensayando. Tampoco se ha determinado si Baldwin apretó o no el gatillo, su equipo asegura que no fue así.

También había sido imputado el primer asistente de dirección de Rust, David Halls. El cargo contra él fue por el uso negligente de un arma letal, pero él se declaró culpable y por eso se le sentenció a seis meses de libertad condicional luego de llegar a un acuerdo con los fiscales. Halls es, hasta ahora, la única persona que ha sido castigada por los acontecimientos.

Pese a que los cargos serán abandonados, esto no quiere decir que Baldwin está completamente libre. Según el reporte, las autoridades continúan investigando las condiciones bajo las que se estaba filmando la película y que en el futuro, de encontrarse más evidencia, podrían volver a presentar un caso en contra del actor.