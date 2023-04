Jonathan Majors es acusado por varias mujeres de haberlas agredido

Cada vez se entierra más la carrera de Jonathan Majors. El actor de Marvel fue detenido el mes pasado luego de haber golpeado a su novia y ahora Variety ha reportado que “múltiples presuntas víctimas de abuso” por parte del actor están declarando en su contra.

El actor de Ant-Man y the Wasp: Quantumania fue arrestado el pasado 25 de marzo fue por haber golpeado a su novia, la cual llamó a la policía y llevaba golpes en la cara y el cuello. Majors ahora está citado para presentarse en la corte el 8 de mayo por los cargos de violencia doméstica; una situación que lo llevó a ser despedido de varios proyectos, incluidas dos películas, además de ser canceladas sus campañas publicitarias del Ejército de Estados Unidos y del equipo de béisbol Texas Rangers.

Las víctimas están cooperando con las autoridades de Nueva York

En este nuevo reporte de Variety, el medio también señaló que sus fuentes cercanas al caso han revelado que las presuntas víctimas del actor están cooperando con la oficina del fiscal de distrito de Manhattan.

La primera acusación fue por parte de su novia, de 30 años, que, según TMZ, dijo haber sido atacada cuando quiso revisarle el celular al actor, que había recibido un mensaje sospechoso que parecía indicar infidelidad.

En ese entonces, la abogada de Majors, Priya Chaudhry, se apresuró a responder a esa noticia diciendo que él era víctima de un altercado con una mujer que pasaba por una crisis emocional. Ese comunicado fue publicado mientras Majors aún se encontraba tras las rejas.

Para empeorar la cosa, el esposo de la abogada, Andrew Bourke, que trabaja como su publicista de crisis, y quiso reforzar que su cliente era una víctima, al compartir mensajes de texto (aún sin verificar) de la mujer violentada, donde se podía leer “Les dije que era mi culpa por tratar de agarrar tu teléfono”, y luego añadía que no se había tratado de un ataque:

“Por favor, hazme saber que estás bien cuando recibas esto. Me aseguraron que no te pondrán cargos. Dijeron que tenían que arrestarte como protocolo cuando me vieron las heridas y sabían que tuvimos una pelea. Estoy tan enojada por lo que hicieron. Y lamento que estés en esta posición. Me aseguraré de que no pase nada al respecto… Te amo.”

Unas horas después, la mujer habría escrito: “Sé que tienes el mejor equipo y no hay nada de qué preocuparse, sólo quiero que sepas que estoy haciendo todo lo que puedo hasta el final. También dije que le dijeran al juez que el origen de la llamada [al 911] tenía que ver con mi colapso y desmayo y tu preocupación como mi pareja debido a nuestra comunicación previa”.

La publicación de esos mensajes, lejos de ayudar a limpiar la imagen del actor, fueron vistos como una prueba de que la mujer era una víctima de violencia, sobre todo porque hablaba de un desmayo. De acuerdo con Variety, una persona que trabaja con Majors comentó: “Se lee como una mala película de Lifetime. Básicamente se ven como los mensajes de texto de una mujer abusada de libro de texto”.