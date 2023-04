Chequeo médico: ¿Cada cuánto se debe realizar?

Muchas personas creen que por no tener algún síntoma están completamente saludables y no requieren ir a un chequeo médico. Incluso, existe quiénes solo acuden a los especialistas cuando sienten que algo no anda bien.

Lo cierto es que todas las personas deben realizar revisión de salud, para verificar que todo esté cómo debería estar, en su plena normalidad. De acuerdo con expertos, al menos dos veces por año, pese que tal decisión recae sobre el propio paciente.

“En prevención hay diferentes niveles y a esta la consideraríamos una prevención secundaria. El chequeo se fundamenta en la detección precoz de la enfermedad, en el diagnóstico de una patología que todavía no ha mostrado síntomas, porque las enfermedades necesitan un tiempo desde que aparecen hasta que se muestran”, argumentó El País.

Importancia del chequeo médico programado

Entonces, no se debe tomar a la ligera. Pero, tampoco como una obsesión de ir todos los meses a efectuarse una revisión general. Lo más idóneo es inclinarse por un chequeo médico programado.

“Los controles de salud que hay que hacerse y que sabemos que son beneficiosos son aquellos que están programados por el sistema y aquellos que te recomiende la persona responsable de tu salud cuando tengas síntomas de algún tipo o en función de tu historial clínico. Al final, lo más importante en prevención, es la llamada prevención primaria”.

A fin de lograrlo, “la clave es tener un estilo de vida saludable y que promocionemos espacios saludables y políticas sociales adecuadas”, publicó el portal de acuerdo con la información suministrada por la profesional Medicina Preventiva y Salud Pública y profesora titular de la Universidad de Zaragoza, Isabel Aguilar Palacio.

Los chequeos aplicables

Por otro lado, se encuentran los conocidos como “chequeos aplicables a patologías concretas, programas de cribado o de diagnóstico precoz. En España existen tres de estos programas: cáncer de mama, cáncer de colon y cáncer de cérvix. Y cada uno tiene sus propios calendarios”.

En este caso, “se utilizan las mamografías que se hacen a mujeres a partir de los 50 años; el programa de cáncer colorrectal es una detección de sangre en heces y el cribado se hace, más o menos, a partir de los 50 años y el cáncer de cérvix que consiste en una citología vaginal en jóvenes cuando empiezan a tener relaciones sexuales”, a temprana edad como tal.