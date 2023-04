Casting de live-action de Lilo y Stitch causa revuelo en redes por no ser actores indígenas hawaianos

En plena época de los ‘remakes’ y ‘live-actions’, es muy común que las noticias de casting causen revuelo. Para muchos, lo más importante de una adaptación con actores es que estos se asemejen a los personajes animados; sin embargo, muchos argumentan que este tipo de historias se pueden reinventar, siempre y cuando la apariencia del personaje no esté arraigada a la historia de manera significativa.

En este orden de ideas, el casting del live action de Lilo & Stitch ha causado revuelo luego de anunciar a quienes estarán interpretando a la hermana de Lilo, Nani, y su interés amoroso, David, ya que se trata de dos actores que no tienen los rasgos indígenas que poseen los personajes de la animación, y los cuales forman parte importante de la trama de la película.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Kahiau Machado se ha añadido al elenco junto con Sydney Elizabeth Agudong, para interpetar a David y Nani, respectivamente. El casting causo un gran rechazo pues, pese a tener raíces hawaianas, ni Machado ni Agudong tienen los rasgos o herencia indígena que son importantes para ambos personajes.

Rápidamente, los internautas expresaron su rechazo por la decisión de los directores de casting, muchos de ellos sin ánimos de ofender a los actores:

🔥 BRUTAL POLÉMICA con Disney 🔥



La actriz Sydney Elizabeth ha sido elegida para interpretar a Nani en el live-action de Lilo & Stitch.



Sin embargo, algunos aseguran que es MUY BLANCA para el papel. ¿Ustedes qué opinan? pic.twitter.com/0HCOxIEIk9 — Astro Recargado ⚡️ (@AstroRecargado) April 15, 2023

Lilo & Stitch es, bastante directamente, acerca del efecto y afecto del colonialismo gringo sobre las islas de Hawái.



Para empezar Lilo y Nani son dos hermanas nativas que están bajo peligro de ser separadas por... un agente del gobierno de EU. https://t.co/azUTX97ncL pic.twitter.com/be75ri6MJK — Red Solo (@theRedSolo_) April 14, 2023

La producción será dirigida por Dean Fleischer-Camp, realizador de Marcel the Shell with Shoes On, película de animación que conquistó a la crítica y alcanzó a ser nominada a Mejor película animada en la pasada entrega de los premios Óscar.

Este remake es uno de varios que se han realizado de los clásicos animados de Disney y que se están esperando con ansias. En las siguientes semanas, veremos dos de los más esperados. Por un lado, Peter Pan y Wendy, otra versión del conocido relato sobre un trío de hermanos que conocen a un niño mágico que los lleva a otra dimensión. Este filme será exclusivo de Disney Plus y se estrena la próxima semana.