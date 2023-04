Influencer acusa que editaron foto de su identificación para que se viera mal: “Me discriminaron por ser bonita”

Yeri MUA es una de las personalidades de Internet más populares del momento, en parte gracias a las distintas transmisiones en vivo que hacen en sus redes sociales que la hacen estar más cerca de sus seguidores. La reina del Carnaval de Veracruz fue tendencia días atrás luego de verse envuelta en una discusión.

Yeri MUA fue tendencia una vez más por una discusión polémica

Una vez más, la joven con más de 3 millones de seguidores ha dado de que hablar, pues en su perfil de Facebook, acusó a trabajadores del INE de “discriminarla por ser bonita”, así lo dijo en un video.

“Mi cita era a la 1 y yo llegué a las 12:58. Hasta eso llegué a tiempo y yo nunca llego a tiempo. Pero llegué a tiempo porque yo sé que las del INE la mayoría tiene cara de cu**, hasta parece que yo voy a pedir favores al INE. Ir al INE es como ir al IMSS, hay que hacer una competencia para ver quién te pone más cara de cu**, las del IMSS o las del INE”, comenzó explicando.

Segundos más tarde, Yeri MUA comentó que, al llegar a las oficinas del INE, uno de los trabajadores la obligó a mover su carro a otro lugar “donde el sol estaba dando directo”, diciéndole que estaba mal estacionada.

Afirma que le editaron la foto para verse mal

La influencer afirmó que la hicieron hacer una fila, a pesar que ella tenía una cita pautada: “Michelle (Su asistente) nada más dijo que yo ya estaba ahí presente y que ya era la uno. Nomás fue a preguntar si ya me podían atender o si seguía esperando ahí en la camioneta porque estábamos casi a 40 grados y yo con este vestido. Claro que yo preferí quedarme en la camioneta con clima”.

No es posible que encima de que te atienden HORRIBLE en el INE del coyol y que te quieran poner a esperar a que te pasen... Posted by Yeri MUA on Friday, August 5, 2022

Después de contar su mala experiencia en las oficinas, Yeri Mua también mencionó las malas caras que le hizo una trabajadora del módulo. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue su cara al ver la credencial para votar.

“Se me arruinó mi pinc** día con esta identificación. En serio, esta foto yo creo que me la editaron para verme así de mal, yo no me veo así de fea, yo no estoy así de fea, la neta. Me la editaron para ver así de fea, porque yo fea no soy. O sea, yo seré lo que sea, pero fea no soy. Vean la miseria de foto que me tomaron”, finalizó.