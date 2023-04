El buen desarrollo cerebral puede radicar la música, poesía y danza

En más de una ocasión se ha demostrado científicamente la importancia de las artes para beneficiar y fortalecer la salud cerebral. Por ejemplo, la Universidad de Harvard indicó en el 2015 en conjunto con científicos del Laboratorio Internacional para la Investigación del Cerebro, la Música y el Sonido, en Canadá, demostró que tanto la música como las danzas, van de la mano y son notablemente positivas sus prácticas para el desarrollo del cerebro.

Ivy Ross, vicepresidenta de diseño de hardware de Google y coautora del éxito de ventas del New York Times Your Brain on Art: How the Arts Transform Us, siguió los pasos investigativo para recalcar y aportar otros datos que determinan el gran significado de las artes para construir y mantener en constante desarrollo del indispensable del órgano más voluminoso del encéfalo.

Practicar danza desde temprana edad beneficia la salud cerebral. FOTO: ANTONIO CRUZ /CUARTOSCURO.COM (Antonio Cruz/Antonio Cruz)

Las artes, un gran calmante de tensión

Para la realización del libro, el cual sirve como base para otras investigaciones, Ross contó con la gran ayuda de Susan Magsamen, directora del Laboratorio Internacional de Artes y Mente de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins.

La base principal del hallazgo es que tanto la música, como la poseía y las danzas, son capaces de darle otra perspectiva al desarrollo del cerebro, pero si se quiere obtener resultados más notables la práctica de dichas artes tiene que ser desde la temprana edad de la niñez.

“Los niños que tocan música, su estructura cerebral en realidad cambia y su corteza cerebral en realidad se agranda. Los niños que se dedican a las artes aprenden mejor. Los estudiantes con acceso a la educación artística tienen cinco veces menos probabilidades de abandonar la escuela y cuatro veces más probabilidades de ser reconocidos por su alto rendimiento”, indicó la doctora Ross.

Por su parte, Magsamen aportó que cada ser humano, sin diferencia alguna, está totalmente preparado para convivir con las artes, por ello la “música, danza, dibujo y narración de cuentos, siempre han sido parte de las culturas humanas durante decenas de miles de años”.