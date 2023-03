Para dormir bien, ten cuidado con los excesos de visión de pantalla, café y alcohol

Se acabó la larga jornada de trabajo y automáticamente lo primero que se nos viene a la cabeza es querer llegar lo ante posible a nuestros hogares para bajar las revoluciones con un buen baño, comer una rica cena y acostarnos para poder dormir y recargar las pilas para el siguiente día.

Sin embargo, muchas veces todo queda en una ilusión y pensamiento, porque el mismo ser humano auto conspira con su descanso obligatorio a ingerir en altas horas de la noche bebidas alcohólicas o a base de cafeína, situación que sin duda afecta de manera notable el buen dormir, así también, la problemática se origina por el exceso y abuso en la visión mediante pantallas de televisión, computadoras o teléfonos celulares inteligentes.

Faz mal tomar chá antes de dormir? Foto ilustrativa - Pexels

Determinación científica

Suzanne Bertisch, profesora de Medicina en la Universidad de Harvard, publicó un artículo en la revista de la casa de estudio mencionada los motivos más comunes por los que las personas presentan problemas para dormir en la noche.

Uno de ellos es el los dispositivos electrónicos, por eso, se aconseja no utilizar teléfonos celulares, tablets ni computadoras en la cama. Otro de los motivos es la cafeína y a este se le suma el efecto del alcohol que puede ser una explicación de por qué nos cuesta dormir.

La especialista asegura que la situación también puede hacer que las personas tengan que ir al baño muchas veces, impidiendo poder dormir bien. Lo mismo ocurre con la comida, ya que cuando se come mucho, produce mucho cansancio y genera sueño, pero también produce acidez o reflujo y eso no ayuda. Lo mejor, según la experta, es no cenar inmediatamente antes de ir a la cama y, si se pueden dejar unas horas en el medio, mejor. Además, hay alimentos que nos pueden ayudar a descansar y otros que mejor evitar como las grasas, los azúcares o los fritos.