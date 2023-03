Julia Roberts se quitó años con nuevo look: las 4 veces que ha cambiado su estilo

La actriz de Julia Roberts sorprendió a todos al cambiar tu look y optar por uno que, no solo le sienta muy bien, sino que la hace lucir muchísimo más joven. Se algunos años de encima y así lo presumió en su publicación de Instagram este martes 28 de marzo.

Ella es la imagen de Chopard, la marca de joyas y relojes de lujo, y por supuesto que se atrevió a cambiar y verse aún más radiante. Se mostró con un flequillo, que realza sus facciones, además trabajaron en su color de cabello dejándola divina y regia para la campaña que se desarrolló en Ginebra.

“Realmente nos hemos divertido mucho probando casi todas las combinaciones de cortes y colores en Julia, que es la mejor musa. Siempre sigo su ejemplo, porque con cualquier cambio de imagen, uno sabe que la forma del pelo es primordial, y una buena regla del pulgar es pintar a la forma y elogio lo que se hace una vez establecido el corte”, escribió High Brow Hippie, la marca de autocuidado de la que la estrella de 55 años, también es imagen.

Además acotaron: “Un flequillo es parte del plan, el enfoque de color más importante es asegurarse de que tiene una cantidad equilibrada de dimensión para darle movimiento”. El cambio estuvo a cargo de su estilista Serge Normant.

Todas las veces que Julia le dijo sí al cambio

En el 2019, la actriz también apostó por darle un nuevo aire a su aspecto y optó por un corte long bob, rubio con ondas, que le sentó muy a sus 51 años, porque le suavizó algunas de sus facciones.

En las transformaciones que ha tenido Julia, los cobrizos son uno de los tonos que más la favorece, ya que le queda muy bien con su color de piel. En esta oportunidad, para el estreno de la película Something to Talk About lo llevó un poco por debajo de los hombros y nuevamente con un flequillo, que destacaba su rostro. Sin embargo, sus rulos estuvieron en espera por un tiempo.

Esta no es la primera vez que ella opta por un corte bob, pues en 1997, la intérprete de “Pretty Woman” se atrevió a usarlo, además con un flequillo y sin dejar de lado du adorado color rubio.

En los años 1990 lució estupenda con sus rizos dorados en capa, le daban una imagen bastante fresca y natural, que siempre ha combinado perfectamente con un maquillaje sencillo.

Julia no le teme a experimentar con su cabello, aunque ya ha dejado claro que le encantan sus rulos y las ondas, por lo que mayormente ha apostado por cortes que le permitan llevar su melena al natural y sin mucho esfuerzo.