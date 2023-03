Horóscopo: ¡Ten cuidado! La mala suerte llegará con la Luna nueva para estos 5 signos

La Luna pasará cerca del Sol y se perderá en su resplandor durante unos días, dando origen a la fase nueva, según el portal de astronomía de In the sky. Esto será desfavorable para algunos signos del zodiaco, ya que esta nueva etapa empieza este 21 de marzo con presencia en Aries, lo que deja un periodo de unos seis meses de la mala, que serán vividos por los signos como Aries, Géminis, Libra, Capricornio y Piscis.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

La relación amorosa se complica porque no logran ponerse de acuerdo para concretar eso por lo que tanto han trabajado. Ahora cada uno quiere tirar hacia sus intereses y olvidaron qué fue lo que los unió en este plan. Si estás soltera, pues ese chico que parecía interesado, es posible que ya esté comprometido y solo quiera pasar el rato contigo, cuando eso no es lo que estás buscando. Te causará un gran dolor, pero será a tiempo porque más complicado es que estuvieran en un romance.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Te has venido sintiendo mal y todo estallará con una gran gripe que es posible que te deje en cama uno o dos días con fiebres altas. Cuídate y acude al médico porque podría tratarse de alguna variante del SAR CoV2. Lo ideal es que recibas tratamiento. También será necesario que pongas límites para no contagiar al resto de tu familia, en especial a una bebita que pudiera estar cerca de ti. Toma las medidas pertinentes, usa mascarilla, lávate las manos constantemente y mantén tu distancia.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Conocerás a una persona que será tu dolor de cabeza porque hará todo mal y tú tendrás que supervisar que todo esté óptimo. Es poco colaboradora y además no tolera que le llamen la atención. Tendrá muchas quejas y esto perjudicará todo lo que has venido haciendo, en especial tu imagen como líder de grupo. Lo mejor será que hables con un superior para que esto no siga ocurriendo y se tomen correctivos al respecto.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Un mujer te mandará a callar porque está harta de que te quejes, aunque tienes toda la razón para hacerlo, pero no podrás hacer nada ante el poder que ella ejerce en ese lugar. Vivirás amedrentada y vigilada en las próximas semanas. Tendrás que ideas un plan para salir de ahí o hacerle frente sin que esto represente más riesgo, porque ella buscará tu punto más débil para atacarte y poco le importará si hay niños de por medio.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Los celos de tu pareja o amiga te estarán asfixiando por estos días porque se cree que puede gobernarte, en parte porque le diste confianza, que fue mal interpretada y ahora cualquier acción que hagas lo tomará como amenaza, pues cree que otra persona te pretende y te irás con ella, o que lo cambiarás por otros amigos. No entiende de que puedes tener compañeros y la vida no solo se reduce a él. Sentirás que te están robando la libertad.