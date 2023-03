Profesora renuncia a dar clases por no recibir salario justo: “Con vocación no mantengo a mi familia”

Profesora renuncia a dar clases por no recibir salario justo (TikTok: @dianaclarissa1)

La docencia es una de las carreras más importante en el mundo y en países como México y Venezuela es muy mal pagada. Es cierto que para ser maestro se necesita vocación, pero como todos pagan facturas, tienen que hacer mercado y sobrevivir.

Una profesora de Sinaloa, México, contó en redes sociales lo difícil que ha sido ejercer su carrera y por no ser bien remunerada decidió renunciar públicamente a la institución educativa donde trabaja.

¿Las razones? No le daban un salario justo y no le reconocieron sus beneficios laborales.

La renuncia se hizo viral

La maestra Diana Clarissa, compartió un video en TikTok, donde explicó que tras un permiso de 6 meses quiso volver a su salón de clases por el “amor al arte y a los niños”.

Sin embargo, decidió no hacerlo, por lo que llegó hasta las oficinas de la Secretaría de Educación Pública de Culiacán para realizar el trámite de la renuncia.

Al llegar a la institución del Estado, preguntó si por el servicio de ocho años que brindó como educadora tendría algún finiquito, pero le dijeron que no.

Le plantearon que, si quería alguna compensación, debía acudir a la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), organización que se encarga de resguardar el dinero que aportan los empleadores.

“Hasta nunca SEP, hoy reiteré que tomé la mejor decisión, nomás por no dejar pregunté si me correspondía algún finiquito, compensación o algo por mis más de 8 años de servicio, y me dijeron que nada, que podía pedir mi compensación de AFORE por desempleo”, escribió Diana Clarissa en una publicación de su Facebook.

“Hasta nunca SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ojalá algún día paguen sueldos dignos a los maestros”, agregó.

Su vocación sigue intacta

Según el Comercio de Perú, la indignación de la profesora llegó a tal punto que decidió hacer el video y contar lo que le sucedió.

Inmediatamente se hizo viral y tras la respuesta de una seguidora celebrando su renuncia “para que una persona con vocación” tome su plaza, Diana Clarissa hizo otro clip contestando.

“No es el problema mi vocación, mi vocación siempre ha estado firme. El problema es que con vocación yo no mantengo a mi familia. Con vocación no pago las facturas ni los recibos. Desgraciadamente, cuando tenemos familia nos damos cuenta que un salario de docente no alcanza”, indicó.