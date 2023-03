Horóscopo de hoy: martes 14 de marzo para cada signo del zodiaco

Aries

Van a tocar unos días muy duro trabajo para sacar adelante varios proyectos. Es cuestión de tener la disposición y esforzarte para que todo salga con éxito. No te desanimes si algo no sale bien, las cosas poco a poco. En el amor, te sientes sola y piensas que te vas a quedar así por el resto de tu vida. No, eso no sucederá. Aprovecha este tiempo para dedicarlo a ti, a tu mente y a tu cuerpo. La persona especial que esperas llegará pronto.

Tauro

Debes cortar de raíz las críticas y las habladurías en tu trabajo porque eso daña el ambiente que ha costado tanto establecer en tu equipo. Resuelve esa situación y verás cambios importantes en el plano profesional. Tu economía va en incremento, así que aprovecha para ahorrar. En el amor, tu intuición te ayudará mucho este día si confías en ella, déjate llevar. Tu familia necesita de tu ayuda, así que toca apoyarlos.

Géminis

Inicias una semana con algunos contratiempos laborales que con el pasar de los días se van a solucionar. Deja los gastos excesivos que debes ahorrar para cumplir ese sueño de tener un inmueble propio. En el amor, estás en una etapa donde solo quieres estar sola y disfrutar de la vida. Estás en tu derecho y si en estos momentos es lo que te hace feliz, adelante.

Cáncer

Ten un poco de paciencia que las cosas en el plano laboral van a fluir. Obvio que tienes diferencias con tus superiores, pero con solo hablarlas y resolver se logran muchas cosas. Te llega un dinero que no esperabas, así que piensa muy bien en qué lo vas a invertir. En el amor, tu actitud positiva será tu mejor arma frente a cualquier evento. No permitas que alguien te dicte el camino que debes seguir.

Leo

Te ofrecen invertir en un negocio que es rentable, pero antes asesórate muy bien para que estés segura del paso que vas a dar. En el plano laboral, tendrás una semana con algunas complicaciones que lograrás resolver con éxito. En el amor, debes tomar una decisión con respecto a la relación de tu familia con tu pareja. Deben respetar tus decisiones.

Virgo

Tu ritmo de trabajo es extremo y tu equipo te está pidiendo parar un poco. Lleva las cosas con calma y verás mejores resultados en las estrategias. En el amor, estás en una relación que te tiene ahogada por los celos. Eso no lo puedes permitir. Háblalo porque de seguir así van directo a la ruptura.

Libra

Te van a proponer para un cargo en tu trabajo, eso aumentará considerablemente tus ingresos y te mantendrá viajando constantemente. En el amor, estás muy concentrada en el plano profesional y estás dejando a un lado tu vida sentimental. Recuerda que debes equilibrarte para que esta nueva relación funcione.

Escorpio

Tu empeño por hacer las cosas a tu manera te trae problemas con el equipo de trabajo. Debes estar dispuesta a escuchar y dejar de imponer reglas. Relájate para que fluyan los negocios. En el amor, tienes ganas de salir a ambientes distintos de los que sueles frecuentar. Llama a las amigas, habla, desahógate y diviértete. Es lo más sano en este momento que sentimentalmente no te sientes bien.

Sagitario

Esquiva como puedas las discusiones en el plano laboral y concéntrate en los proyectos que debes sacar adelante. Tú aceptaste este reto y debes estar a la altura. En el amor, trata de aclarar algunos malos entendidos que causan tensión con tu pareja. No es bueno estar así cuando se necesita apoyo y comprensión.

Capricornio

Tu estado de ánimo positiva y con mucha energía contagia a todo tu equipo de trabajo. Recuerda que, de seguir con esa actitud, lograras sacar adelante muchos proyectos. En el amor, tienes una aventura que te está cambiando la vida. Aprovecha estos momentos para que logres consolidarte con esta persona especial.

Acuario

Esta semana será agobiante con el trabajo. Cuidado con el estrés y la salud. Las cosas van a salir y para ello debes tener paciencia. Con el pasar de los días todo mejorará. En el amor, este es el momento para decirle a esa persona que está muy cerca de ti lo que sientes. Atrévete que será el paso decisivo para consolidar una relación.

Piscis

Tienes que ser muy prudente a la hora de comunicarles a tus superiores las estrategias que tienes en tus manos para recuperar algunos negocios que daban por perdidos. Tu carisma e inteligencia será el arma para convencerlos. En el amor, es un buen momento para reforzar los vínculos sentimentales con tu pareja. Dediquen tiempo para apoyarse el uno al otro.