Conoce tu carta del tarot para la semana del lunes 13 al domingo 19 de marzo de 2023

La vida diaria y el futuro nos crean muchas dudas. Amor, trabajo, vida familiar, todo nos hace cuestionarnos y a veces necesitamos un empujoncito para salir adelante. Las cartas del tarot esta semana te guían para sortear los obstáculos que se te presenten en el camino.

Aries

La Reina de Bastos

Vienes arrastrando algunos problemas que no has resuelto, pero esta semana será propicia para que puedas organizarte y llevar adelante todo lo que está atrasado. Esta carta también te indica buenos augurios en el amor, vas a consolidarte con tu pareja, vivir momentos que los hará sentir que valió la pena seguir adelante.

Números de la suerte: 10, 22, 36

Tauro

El Dos de Copas

Será una semana llena de conexiones muy profundas con tu pareja, donde podrán resolver diferencias y llegar a un punto de máximo encuentro. Los negocios después de una muy mala racha, se estabilizan y avanzan, por eso esta carta recomienda que de las ganancias que comiences a recibir, ahorres para momentos difíciles.

Números de la suerte: 4, 18, 54

Géminis

El Cuatro de Espadas

Los próximos días necesitarás una dosis extra de serenidad, tolerancia y paciencia porque hay mucho por resolver y lo que no se pueda te va a generar estrés porque lo quieres para ya. No, las cosas a su tiempo. El mundo no se acaba. Tú también tienes derecho a disfrutar momentos, a compartir en pareja, a estar con la familia. No todo es trabajo.

Números de la suerte: 15, 19, 72

Cáncer

La Muerte Invertida

Tienes resistencia a los cambios que se ejecutarán a partir de este momento en el plano laboral y no hay otra opción que aceptarlo o tomar una decisión que en estos momentos no conviene. Esta carta también te indica que dejes las peleas por celos, eso no los lleva a nada y deben buscar puntos en común que los haga volver al amor que los une.

Números de la suerte: 2, 26, 72

Leo

El Cinco de Copas

Las decepciones del pasado no te dejan avanzar y eso te tiene muy desanimada y repercute en lo que será tu desempeño en tu vida personal y profesional. No puedes seguir así, porque esta semana debes estar al 100 por ciento para sacar adelante unos negocios que serán el ahorro de tu futuro. Así que adelante que el universo tiene mejores cosas para ti.

Números de la suerte: 6, 10, 59

Virgo

El Colgado Invertido

Sí, hay mucho trabajo esta semana, pero eso no puede ser la excusa para no solucionar el problema que es la raíz de tu vida personal. Si uno no está bien emocionalmente, no puede rendir en otros aspectos de la vida. Así que saca tiempo en los próximos días y resuelve todo aquello que te tiene como paralizada. Necesitas avanzar.

Números de la suerte: 7, 32, 44

Libra

El As de Oros

Una nueva energía gira en torno a tu vida profesional esta semana, el dinero fluye y con él debes tener la conciencia de ahorrar y prever para el futuro. Esta carta, además te indica que se acabó tu tiempo de soledad, que llega a tu vida una persona que hará latir tu corazón y con la que es posible que logres consolidarte.

Números de la suerte: 3, 17, 92

Escorpio

Nueve de Oros Invertida

Estás tomando decisiones que te generan preocupación y angustia, entonces para ya de hacer cosas que piensas que te van a ayudar a avanzar y lo que hacen es meterte en un hueco oscuro. Toma esta semana para reflexionar, cambiar aspectos de tu vida que te permitan ver con claridad el camino que debes tomar.

Números de la suerte: 1, 33, 69

Sagitario

El Rey de Oro

Es una carta muy positiva y dice que esta semana para ti será de mucho éxito y de buen augurio en los negocios. Hay estabilidad y eso genera tranquilidad en tu vida personal. Además, llegarás a acuerdos importantes con tu pareja para la sana convivencia y para avanzar con humildad, pero con mucho amor que los hará consolidarse aún más.

Números de la suerte: 8, 25, 64

Capricornio

Los Amantes

Todo lo que decidas hacer de aquí en adelante en el plano profesional tendrá mucho éxito y ayudará a que tus finanzas mejoren y puedas saldar algunas deudas pendientes. Esta carta indica que estás compenetrada tanto con tu pareja que ya llego el momento del compromiso, así que no esperen más para consolidar el amor que tanto los une.

Números de la suerte: 2, 28, 72

Acuario

El Ocho de Bastos

El camino que decidiste tomar en el plano profesional ha sido el más acertado, así que empiezas esta semana a recoger el fruto de tu esfuerzo. Además, tienes el camino despejado para darte la oportunidad del amor, porque el pasado que tanto te rondaba, se fue de tu vida para siempre. Es momento de renovación para ti y debes aprovecharlo.

Números de la suerte: 5, 31, 88

Piscis

El Loco

Contrario a lo que puedas pensar, esta carta es de buen augurio, significa que el cambio por el que te decidiste en el plano profesional viene con muy buenas perspectivas y que comienza una nueva etapa de recuperación económica. Por ahora, solo piensas en tu estabilidad y sientes que no estás preparada para una nueva relación. Si es así, tranquila ya vendrá el momento preciso para eso.

Números de la suerte: 9, 14, 55