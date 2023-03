Mujer presume con orgullo a su sugar daddy en las redes: “Me da un millón de dólares en regalos”

Emily Alexandra Guglielmo es una joven, de 32 años de edad, quien tiene una pareja mayor de nombre Prince, un empresario exitoso, de 46 años de edad, quien la trata como toda una princesa, le ha comprado casa y hasta un BMW. Sin embargo, ha sufrido burlas porque el hombre parece su padre.

Emily Alexandra tiene su propio sugar daddy

La historia de Emily se conoció días atrás, ella contó que conoció a Prince, un hombre mayor, quien no solamente se convirtió en el amor de su vida, sino que también en su sugar daddy.

Conforme informa The Sun, la excorista, de 32 años de edad, contó que su esposo la trata y la consiente como toda una reina, y que ha logrado acumular más de 1 millón de dólares en regalos.

“Mis ojos se fijaron en este hombre apuesto y robusto con cabello largo y me sentí obligada a saludarlo. Terminé sentada en su regazo. Me miró a los ojos, me tocó la nalga derecha y, desde ese momento, hemos sido inseparables”, explicó la mujer, quien conoció a Prince mientras ella trabajaba en un club nocturno de hombres.

Ella tiene una mensualidad de 50 mil dólares para gastarlos como quiera

Ha recibido muchos regalos, desde ropa de diseñador, un BMW y hasta su propia casa. Ademas, mensualmente le da alrededor de 50 mil dólares para gastar en sus caprichos.

A cambia de todos esos lujos que le da Prince, Emily se encarga de hacer las labores de la casa y lo ayuda con el papeleo de su empresa “como una secretaria sexy”. “Mis amigos y familiares sabían que él era mi sugar daddy, pero pensaron que era tan dulce y se dieron cuenta de que se preocupaba por mi bienestar”, aclaró la chica.

Sin embargo, internautas la señalan de ser una aprovechadora y de tener un sugar daddy. “Llevamos juntos casi cinco años y nos amamos mucho. Somos la mejor mitad del otro y nos ayudamos mutuamente a prosperar”, cerró.