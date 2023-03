Tintes para morenas de 40 años que quieren quitarse edad de encima: lucirás de 20

Tintes para morenas de 40 años Te harán lucir rejuvenecida y fresca (Who What Wear/Pinterest)

Después de los 40 años, no hay nada de malo en sacar la galería de tips para rejuvenecernos, entre ellos, los tintes para morenas más recomendados.

Cuando damos en el clavo con un color de pelo que vaya acorde a nuestro tono de piel, los rasgos lucen más naturales, dulcificamos nuestras facciones y hacemos que el mantenimiento sea más duradero, porque el cabello es parte fundamental del look.

Tintes para morenas de 40 años

Castaño claro

Está desde hace rato entre las tendencias y es que es uno de los colores más sobrios y naturales que podemos escoger para aparentar menos edad. Lo que nos encanta de esta coloración, es que además hace lucir a nuestra melena brillosa y saludable, cuestión que ayuda a rebajar años a la vista.

Chocolate

También es imposible fracasar en el tono chocolate, que aunque no lo creas, aporta iluminación y seducción a nuestro look, con su toque marrón pero sin ser demasiado oscuro. Y es que entre los tintes para morenas de 40 años eso es precisamente lo que debemos evitar: looks demasiado opacos que endurecen los rasgos.

Luces canelas

Si no quieres meterte de lleno con las raíces, opta entonces por unas mechas babylights en tono canela para imprimirle diversión y refrescar tu imagen. Ayudan considerablemente a proporcionar iluminación al rostro, ayudará a lucir elegantes, con porte y mejor aún, más jóvenes.

Castaño oscuro

Este es ideal para las que prefieren algo más fuerte, pero sin llegar a ser negro, y que también te ahorrará muchas visitas al estilista para retocar. Su matenimiento es sencillo y alcanzarás ese look recatado y sutil que destacará las facciones; “las mejillas se verán enrojecidas y, los labios y las cejas se tornarán protagonistas”, apunta Vogue.

Rubio oscuro

Por último, recomendados este tono miel que se asemejará fácilmente a un rubio natural, lo que hace que la piel tome vida y las facciones sean sutiles.