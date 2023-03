Éstas son las 4 tendencias que todo amante de la hamburguesa debe conocer en este 2023

Burgerville, el festival que rindió homenaje a la icónica hamburguesa y que reunió a 30 de los mejores restaurantes de Bogotá, destaca de la mano de Alejandro Escallón, director general de BogotaEats y co-fundador de The Gula Group, 4 grandes tendencias que vienen muy fuertes y se verán presentes a lo largo de este año.

1. Su majestad el pan, un ingrediente fundamental

El pan es un ingrediente fundamental que hace que la receta de la hamburguesa, además de perfecta, sea especial. Cada vez las hamburgueserías artesanales están más alejadas de lo industrial y más cercanas a lo natural. En Bogotá han surgido varias panaderías especialistas en este tipo de panes y sin duda se están convirtiendo en las aliadas perfectas de aquellos restaurantes que buscan un mejor sabor, y una mejor textura, entre otras características. Sin embargo, varios de ellos ya están produciendo su propio pan y ofreciendo alternativas muy interesantes, como por ejemplo los panes de papa, o los panes negros, elaborados a base de carbón activado o con tinta de calamar.

“Para Burgerville, el restaurante Gordo, trabajó de la mano con la panadería Suculenta, e hizo un proceso para colorear diferentes partes del pan para que tuviera un efecto tie dye. Es un pan brioche común y corriente pero cuando lo abres te sorprende con sus diferentes colores, una creación para hacer alusión a los 70s.”

Este ingrediente, además de ser fresco, debe sostener bien la hamburguesa y no puede deshacerse. ¡Ojo!, eso no quiere decir que sea un pan duro, debe estar bien proporcionado con la proteína, activando la magia en cada bocado para que toda la combinación de ingredientes funcione bien. ¡Una hamburguesa sin un buen pan, no va a funcionar!

2. Hamburgueserías que hacen todo desde cero, un proceso cuidadosamente elaborado

Cada vez los consumidores son más exigentes con saber el origen de lo que consumen, esto se ve reflejado desde la moda hasta la gastronomía. Conocer los procesos y la frescura de los ingredientes es clave. Es por eso por lo que las hamburgueserías artesanales están enfocándose en hacer todo el proceso. Desde moler la carne, hornear el pan diariamente y tener el control de los insumos para que nada sea ultra procesado, todo lo más natural posible.

“Un ejemplo del control de insumos es la fuerza que viene ganando el tema de ganado sostenible. Cada vez la sostenibilidad es más relevante y la gente es más consciente. Las redes han sensibilizado al público y hoy frente a la deforestación, por ejemplo, hay una postura muy clara, es porque varios sitios le apuestan a proveedores y proyectos de res que son ganado regenerativo”, asegura Escallón.

En definitiva, las hamburgueserías les apuestan a procesos conscientes, si bien la mayoría son hechos a mano por ellos mismos, los insumos adicionales deben tener su mismo sentir con el medio ambiente.

3. V de vegetal

Las propuestas de hamburguesas de vegetales, cada vez ganan más adeptos, hoy por hoy no son exclusividad de los veganos, si en cambio, son toda una explosión de creatividad, en donde la combinación de sus ingredientes las hace cada vez más apetecidas, llevándolas a posicionarse muy bien en el mercado y a ser una tendencia que crece a un ritmo acelerado. Actualmente casi todos los sitios tienen una opción vegetariana, algunos conservan una línea clásica y otros están innovando con sustitutos que van desde portobellos y granos, hasta carnes vegetales.

4. Salsas, el toque para hacer una hamburguesa irresistible

Con la variedad de hamburguesas existente, el segmento de las salsas también ha evolucionado y ha ido mucho más allá de las ya conocidas tradicionalmente. El consumidor actual valora la mezcla de sabores, por ejemplo: el dulce con el picante. En las hamburguesas con ingredientes de mar, hay salsas con toques cítricos como el limón y así en cada una de las recetas. Las hamburgueserías trascienden para realzar el sabor de sus creaciones y darles contundencia con un toque irresistible, especial y único.

Bonus: Queso, queso y más queso

Este ingrediente, clásico en toda hamburguesa, con el pasar de los años se ha convertido en su pareja ideal, pero como todo, también ha evolucionado. Hoy la oferta es muy amplia y variada, y se ofrecen con las hamburguesas quesos que van desde los tradicionales de siempre, hasta los madurados, pasando por los menos imponentes. La clave de las hamburgueserías está en que se arriesgan y le apuestan a nuevas propuestas que aportan sabor y textura y que según la hamburguesa puede incluir un queso añejo, uno fresco, uno seco, uno que se añada mientras está en el fuego o uno que se añada fuera de él, en fin, en todo caso un queso que permita crear una mezcla de sabores más especial para el paladar.

Desde PUBLIMETRO también tenemos una recomendación de una propuesta de hamburguesa que vale la pena probar

Se trata de la hamburguesa especial que fue creada por Juan Burgers, uno de los locales de comida mas apetecidos de la ciudad y que cuenta con varios puntos en Bogotá, esto gracias a sus únicas y originales propuestas con sus hamburguesas.

Con una mezcla única de Queso crema, salsa BBQ de guayaba con tocineta y cebolla caramelizada, pan de papa, vegetales y queso cheddar, se posicionó como una de las favoritas durante el festival. Su contraste entre los sabores dulces de la salsa y el saladodel resto de los ingredientes, es el ideal, pues no se opacan ni compiten ambos términos de sabor en ningún momento.