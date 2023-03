Joven de 18 años gana la Lotería gracias al consejo de su abuelo: logró increíble récord

Todos hemos soñado alguna vez con ganar en la lotería y ser millonarios y no depender de nada para vivir bien y cumplir con todos los sueños sin el más mínimo esfuerzo.

Eso le sucedió a una joven de apenas 18 años en Canadá, quien por consejo de su abuelo compró un boleto de la lotería y resultó ser la ganadora del premio mayor.

Juliette Lamour es originaria de Ontario, acababa de cumplir 18 años cuando siguió el consejo de su abuelo quien le decía que comprara un boleto de la lotería. Gastó dos dólares y ganó un total de 48 millones de dólares.

Según el portal Milenio, Juliette se convirtió en la persona más joven en ganar la lotería canadiense en un premio tan grande.

Muchos juegan a la lotería para cumplir con el sueño de ganarse el premio mayor (Foto: Getty Images)

“Si bien ha habido otros ganadores de lotería de 18 años en todo Canadá en los últimos años, nadie ha ganado tanto como Juliette”, dijo la Corporación de Lotería y Juegos de Ontario en un comunicado de prensa.

¿Cómo lo logró?

La joven compró el boleto y lo olvidó, hasta que se enteró que el ganador estaba en la ciudad donde ella vive. Lo buscó, lo escaneó y se llevó la sorpresa más grande su vida cuando leyó la palabra “Gran Ganador”.

“Acabo de cumplir 18 años y mi abuelo me sugirió que comprara un boleto de lotería por diversión. Cuando fui a la tienda, no estaba seguro de qué pedir porque nunca antes había comprado un boleto, así que llamé a mi papá, quien me dijo que comprara un LOTTO 6/49 Quick Pick. ¡Todavía no puedo creer que gané el premio mayor de GOLD BALL en mi primer boleto de lotería!”, dijo.

La joven lloraba de felicidad y su madre no entendía lo que estaba sucediendo hasta que el padre le contó que su hija se había ganado el premio mayor.

“Debido a que estaba llorando, lágrimas felices, por supuesto, mi madre no podía entender lo que estaba pasando. ¡Afortunadamente, mi papá pudo reconstruir que gané el premio mayor de la lotería! Sabía que no podía concentrarme en el trabajo y mi jefe me dijo que podía irme a casa”.

Juliette emocionada contó que no dejará la escuela, que se mantendrá humilde y que por ahora viajará al país que sus padres decidan.