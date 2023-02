Horóscopo chino: Los números de la suerte para el 27 y 28 de febrero

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Tratar de que todo esté perfecto, que no haya detalles, es realmente extenuante porque pierdes tu vida queriendo controlar todo para que nada se salga de tus planes y esto no es vida. Solo terminas frustrada y cansada, por eso tienes que bajar la intensidad. Número de la suerte: 96.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Esta semana será una montaña rusa de emociones. Vivirás con intensidad cada momento, pero lo importante es que el final, lo positivo tendrá mucho mayor peso y te harán sentir que valió la pena la rabieta, el llanto o la frustración momentánea. Número de la suerte: 54.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Dedícale un tiempo a tu apariencia, consiéntete y notarás un cambio en ti, en especial el relacionado con la seguridad personal. No se trata de que sea radical, pero si de que te hagan sentir mejor, que realce toda el potencial que tienes para dar. Número de la suerte: 30.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Por fin el equilibrio y el balance comenzará a llegar a tu vida tras momentos turbios, donde sentías que todo iba en contra de tus proyectos y deseos. Solo espera que transcurran los días, porque este mes de marzo, promete ser mucho más cálido y amoroso. Número de la suerte: 17.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

No tomes a persona todas las cosas que suceden o se dicen a tu alrededor porque solo habla de un proceso dentro de ti que tienes que analizar, porque no todo el mundo quiere dañarte, hacerte mal.

Busca ayuda, a alguien te diga con asertividad esas cosas que no ves de ti. Número de la suerte: 28.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Es probable que alguien se sienta decepciones a alguien que pensabas que cumplirías una responsabilidad asignada. Tendrás que justificar bien tu ausencia para que tu reputación no se vea afectada por este detalle. Seguro lo entenderá. Número de la suerte: 05.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

Las cosas están saliendo como lo deseas, solo tienes que enfocarte un poco más para que tengas más éxito. Este será el comienzo de una etapa de buena racha. Esos días austeros de estos dos meses llegarán a su fin. Ponle mucha dedicación. Número de la suerte: 63.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Son buenos días para poner a circular el dinero que tienes ahorrado. Inviértelos para que puedar

duplicarlos a corto plazo, así también despertará en ti ese talento oculto para las finanzas y los negocios, Descubrirás tus dotes en este rubro. Número de la suerte: 72.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Es posible que la separación esté más cerca de lo que piensas, puesto que ambos se están dando cuenta que el amor entre ustedes se transformó, que sienten algo muy bonito, pero ya no es de amantes, de pareja, sino de amigos. Número de la suerte: 01.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Si persiste, el probable que consigas ese objetivo en el ámbito laboral que te trazaste para este primer trimestre del 2023. No decaigas, mira a tu alrededor qué puedes usar a tu favor y tómalo para que puedas avances más rápido. Número de la suerte: 44.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Llevar los problemas de la casa al trabajo y viceversa está ocasionado un caos total en tu vida y terminará por complicarte todo el panorama, porque no estás rindiendo como debe ser. Tu productividad ha caído así como la calidad de tiempo en el hogar. Número de la suerte: 39.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Hay muchos asuntos turbios en tu vida que te están restando paz y tendrás que tomar una decisón drástica para conseguir ese balance que tanto te hace falta. Pídele consejos a una mujer de unos 50 años que está en tu entorno, ella sabrá guiarte. Número de la suerte: