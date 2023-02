Último día de feriado de Carnaval: Mira la agenda en Quito para este 21 de febrero

Ya se viene el último día de feriado de Carnaval y si no tienes planes, te dejamos la agenda de actividades que hay para hacer en Quito. No olvides que este es uno de los asuetos nacionales obligatorios y no recuperables.

En la capital están pautados programas y desfiles para que no sientas que te quedaste sin hacer nada en casa.

Martes 21 de febrero

Misa del Niño Carnavalero

Desde las 09:00 en la iglesia Matriz San Pedro de Amaguaña.

Carnaval de colores en el sur de Quito

El festival contará con la presentación de un concierto con artistas locales y una feria gastronómica y artesanal. La cita es a las 11:00 en la Plaza Cívica Quitumbe.

Recorrido y taller Sabores Conventuales

Dulces de carnaval, a las 12:00 en el Museo del Carmen Alto.

Balnearios y parques

Puede acudir a los balnearios públicos como Cunuyacu, en Tumbaco, y El Tingo, en el Valle de los Chillos. Tome en cuenta que registran aumento en la afluencia de gente, por lo que se venderán entradas hasta agotar aforo. Mañana, el ingreso a Cunuyacu será gratuito. Se prevé su apertura desde las 06:30 y la gente ingresará de acuerdo a lo permitido.

El balneario Cununyacu reabrió sus puertas

Visite parques como La Carolina y Metropolitano, en el norte, así como el de Las Cuadras en el sur. Hay opciones para caminata, deporte y actividades recreativas para los niños.

Estacionamientos públicos

Cadisán y La Ronda: atención las 24 horasMontúfar 1 y San Blas: atención de 06:00 a 22:00

Estas propuestas están organizadas para el fomento cultural en los sectores del Distrito Metropolitano de Quito, y activar la economía de los artistas, artesanos y sus familias durante el feriado por Carnaval. La programación completa por el mes de febrero está disponible en quitocultura.com