Estudio de la Universidad de Stanford asegura que la longitud del pene ha crecido un 24, en promedio, en 29 años

La longitud promedio de un pene erecto ha aumentado un 24% en los últimos 29 años, según un nuevo estudio médico, incluso cuando otras investigaciones han demostrado que el conteo de espermatozoides y los niveles de testosterona están disminuyendo.

La longitud del pene podría no estar directamente relacionada con la fertilidad, dijo el Dr. Michael Eisenberg, urólogo y especialista en fertilidad masculina de Stanford Medicine que dirigió la investigación, publicada en The World’s Journal of Men’s Health.

Cambios y disminución de espermatozoides

Pero cualquier cosa que cambie el sistema reproductivo es fundamental para la existencia humana y “algo a lo que debemos prestar atención y tratar de comprender”, dijo Eisenberg.

Dada la disminución del conteo de espermatozoides y los niveles de testosterona, pensó que encontraría que la longitud del pene se estaba reduciendo a medida que esos niveles caían y los hombres, en general, se volvían más obesos.

“Ciertamente fue muy sorprendente”, dijo sobre sus hallazgos.

Estudios

Los estudios han medido la longitud del pene desde hace al menos 80 años, según Eisenberg, cuyo equipo recopiló datos de 75 estudios realizados entre 1942 y 2021 en casi 56 000 hombres de todo el mundo.

El aumento que encontraron fue evidente en diferentes regiones del mundo. “Esto no se aisló a una población específica”, dijo Eisenberg.

¿Cuál es la longitud promedio de un pene erecto?

La longitud promedio del pene erecto en todas las regiones y décadas fue de unas 5,5 pulgadas, encontró el estudio.

El Dr. James Hotaling, urólogo de la Universidad de Utah Health y especialista en infertilidad masculina, elogió el estudio, pero dijo que no está convencido de que los penes de hoy sean más largos. La explicación más simple, dijo, sería que el método de medición ha cambiado, aunque no hay evidencia de que haya sucedido.

Hotaling dijo que no está claro cuál podría ser el impacto clínico de este hallazgo, pero estuvo de acuerdo en que contradecía sus expectativas: “Esto no respaldaría el apocalipsis de los espermatozoides”.

Eisenberg cree que el cambio de longitud podría explicarse por una pubertad más temprana. Los niños, como las niñas, han llegado antes a la pubertad en los últimos años. Quizás, dijo, eso les está dando a sus cuerpos más tiempo para crecer en general.