Por un tropiezo, clientes destrozaron un montón de botellas de alcohol en un supermercado

Los videos publicados como resultado de la celebración del día de San Valentín siguen dando de qué hablar en las redes sociales. Esta vez le tocó a un video compartido a través de la plataforma de TikTok por el usuario @aniitaa027, el cual revela el momento de un pequeño accidente en un supermercado donde, por error, se cayeron al suelo varias botellas de alcohol al intentar tomar solo una de ellas.

El momento viral en el que cayeron botellas al suelo en un supermercado

En el clip viral, se observan varias botellas rotas tiradas en el suelo del establecimiento, mientras que otras personas están sosteniendo el estante y las botellas que ahí se encontraban para evitar que se siguieran cayendo, pues lo más probable era que les tocara pagar todo lo que se había tirado. En el post, se puede leer la descripción: “Solo querían una botellita para celebrar el 14 de febrero”, ya que se trataba de una familia que iba a comprar alcohol para celebrar el día.

Para sorpresa de muchos, la familia no pagó las botellas que se habían caído, solo lo que iban a comprar desde un inicio, así lo hizo saber @aniitaa027 en respuesta a la repetitiva pregunta de ¿Quién va a pagar todo?.

El popular video ha alcanzado los 6 millones de reproducciones y varios comentarios por los cibernautas, quienes alegan que la culpa fue de quien organizó las botellas: “La culpa no es del cliente es del que acomoda y saturan los estantes de productos”, otros comparten experiencias similares, “a mí me pasó que tome un Gerber y se empezaron a caer peor, no fue culpa mía y me los cobraron”, “Me pasó en él Walmart y eran pantallas, se rompieron como 6″, mientras que algunos hicieron bromas al respecto: “Qué bueno que no estaba ahí, porque me pongo a lamer el suelo”.

