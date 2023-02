Joven se hizo viral al quedarse atorada en un columpio de llanta... y hasta los bomberos tuvieron que ayudarla a salir

Una adolescente ha causado sensación en las redes sociales debido a que se quedó atorada en un columpio de llantas. Varios videos que relatan el proceso de rescate fueron publicados por medio de la cuenta de Tiktok de su propia madre, cuyo usuario es @mariespencer1978.

En las diferentes grabaciones, se muestra el proceso que tuvo que pasar la joven en conjunto con varios bomberos para poderla rescatar, ya que intentaban varios métodos pero ninguno daba resultado, la chica estaba muy estancada en la llanta.

Así fue el rescate que la joven que se quedó atorada en un columpio de llanta

En las grabaciones la joven se muestra de buen humor, algunas veces hasta se reía de su propia desgracia y demostraba una actitud positiva, sin embargo, otras veces revelaba un rostro de angustia y exasperación al ver que no lograba salir y las molestia que esto evidentemente le ocasionaba.

Con el pasar del tiempo, los bomberos hallaron la manera de poderla desatorar con algunos esfuerzos, así lo evidencia el último video publicado por su madre a través de TikTok.

Todos los videos que fueron compartidos sobre el rescate han acumulado millones de reproducciones, pero una de las partes llegó a tener más de 50 millones de reproducciones en tan solo unos días, 1.4 millones de likes y más de 24 mil comentarios en donde los cibernautas no dejaron pasar el momento para opinar sobre el acontecimiento y hacer bromas al respecto.

“Momentos que la mantendrán humilde el resto de su vida”, “No me río porque literalmente pude haber sido yo”, “No juzgo, podría ser yo”, “¡Muero de la risa!”, “Mi mayor miedo en la vida”, “Si yo fuera bombero en esa situación no podría ayudar por estar muerto de risa”, “Mi mamá ya me hubiera sacado de una patada”, fueron solo algunos de los comentarios que se pueden leer en las publicaciones.

