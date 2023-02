Esto es lo que te deben pagar si trabajas en el feriado de Carnaval 2023

Se viene uno de los feriados más largos de Ecuador, el de Carnaval, que tendrá lugar del 19 al 21 de febrero. Todos los ecuatorianos podrán disfrutar de cuatro días de descanso ya que se une con el fin de semana 18 y 19 de febrero.

El día lunes y martes están catalogados como días de descanso laboral obligatorios y no recuperables. Sin embargo, hay áreas de trabajo que no pueden paralizar la empresa y por lo tanto no se puede prescindir de sus trabajadores. En esos casos, el empleador deberá pagar al trabajador el día de feriado y debe ser una tarifa más grande que un día de trabajo normal. E

El cuarto punto del artículo 55 del Código del Trabajo de Ecuador establece que “el trabajo que se ejecutare el sábado o el domingo deberá ser pagado con el 100 % de recargo” eso incluye los días de descanso como los feriados.

En el feriado usted deberá recibir el doble de pago del día. Usted lo puede saber y calcular con la información de cuánto gana por hora.

-Debe dividir el valor de su salario para 240, que son las horas laborables que tiene un mes, sin importar la cantidad de días que este tenga.

Ejemplo:

Si usted gana el salario básico de $450, divide su sueldo para 240, que dará el resultado de $1.87 (valor por hora de un día ordinario) y luego lo multiplica por dos, entonces el valor de la hora en feriado sería de $3.75.

Si trabajará las 8 horas, su pago será de $30: el doble que un día normal.