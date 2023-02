Joven publica video desde su trabajo diciendo que “no hace mucho” y sus jefes lo despidieron

Un joven demostró que hay que tener mucho cuidado con lo que se comparte a través de redes sociales, luego que decidiera grabar un video y subirlo a TikTok, mostrando qué es lo que hace su trabajo, sin imaginar que se volvería viral y que le traería terribles consecuencias.

Fue despedido tras grabarse diciendo que “no hace mucho” en su trabajo

El hecho ocurrió en el Reino Unido, en donde el hombre mostró cómo era su día a día para la cadena de supermercados británica Sainsbury’s.

Te puede interesar: Joven publica video diciendo que no aprendió nada y la universidad le revocó su título

En el registro, afirmó que “si quieres un empleo fácil, ve a trabajar a Tesco, Sainsbury’s y haz estos malditos repartos. Es posiblemente el trabajo más fácil que tuve, el mejor pagado y me cuidan”.

“No hago mucho, sólo me siento al lado de la carretera esperando para hacer estos pedidos. Todos los clientes son jodidamente encantadores y no he vivido ninguna situación en la que se hayan comportado como unos imbéciles”, expresó.

Eso sí, criticó otras áreas de la empresa, indicando que “no trabajes dentro de las tiendas del supermercado, eso es una basura y aburrido. En serio, si quieres hacer un trabajo fácil, haz esto”.

El video se viralizó y le generó su despido

El joven compartió el video en TikTok, sin imaginar que se haría viral y que llegaría a los ojos de sus jefes.

“Recibió mucha más atención de la que pensaba y causó un pequeño problema. Mi jefe me dijo que al gerente de la tienda no le importaba mucho realmente, aunque el hecho de que yo insultara en el clip es algo malo para la empresa”, manifestó.

Posteriormente, señaló que desde la firma le pidieron que borrara el video, lo cual hizo. Pero finalmente, esto no fue suficiente.

“Sí, me despidieron. Pasó una semana y me echaron por ‘mal comportamiento’ y ‘desprestigio’. Definitivamente causó algún daño jaja. Me despidieron y ahora me preocupa cómo voy a pagar el alquiler en una semana”, concluyó.