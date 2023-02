Hombre se comprometió con muñeca de trapo y anuncia que está embarazada: esperan su tercer hijo

Un hombre que afirmó estar comprometido con una muñeca de trapo reveló lo feliz que está tras anunciar una importante noticia: su novia se encuentra embarazada y esperan su tercer hijo. Incluso ya saben que nombre le pondrán: Sammy.

Hombre anuncia que su pareja, una muñeca de trapo, está embarazada

El hombre documenta su día a día con Natalia, la muñeca de trapo, a través de su cuenta en TikTok.

Allí ha declarado el amor que siente por ella, anunció que se encuentran comprometidos y ahora reveló que tendrán su tercer hijo.

La pareja ya compartían un hijo y una hija, y ahora están a la espera del tercer retoño de la familia, el cual se llamará Sammy.

Incluso, subió una imagen en donde aparecen todos felices, mientras la pareja utiliza una polera aludiendo que se convertirán en papá y mamá de Sammy, acorde a lo consignado por Upsocl.

“Si no fuera por las muñecas, estaría más solo que nadie. Al menos tengo algo. Con mi Natalia vemos la tele y hablamos de todo. No saben cuánto la amo, he aguantado todo este año con ella”, señaló el hombre.

Y pese a lo curioso del anuncio, en redes mayoritariamente felicitaron a la pareja por el nuevo miembro de su familia.