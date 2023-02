“A eso lo llamo madurez”: pareja firma con orgullo su divorcio y se despiden con un último baile juntos

Una separación amorosa implica siempre un gran cambio en la vida de las personas, aunque a veces, puede ser de distintas maneras. Para algunas puede ser bueno y triste, e incluso un fracaso total, mientras que para otras es un alivio y un aire de segunda vida.

Se divorciaron y lo celebraron bailando

Esos mismos sentimientos puede ocurrir con un divorcio, pero depende de muchos factores de por medio. Sin embargo, existen individuos que sienten una subida de alegría y lo celebran a su manera.

Así mismo hizo una pareja que, después de haber terminado su matrimonio, no quisieron ser otra estadística más en los divorcios rencorosos y decidieron reunirse una vez más para celebrar.

No pelearon ni discutieron, sino que aprovecharon la ocasión para tener un último baile juntos.

A pesar que puede verse como algo triste, los exesposos quisieron vivir una experiencia única y divertida para ambos.

Como se puede ver en el video compartido en TikTok por esme_arauz’, los dos muestran con orgullo y firmeza los documentos firmados del divorcio frente a la cámara, explicando que si historia no terminaba ahí. “Firmamos nuestro divorcio y así fue nuestra despedida”, dijo la joven en las imágenes.

Bailaron y celebraron su divorcio (TikTok: @esme_arauz)

Al ritmo de Juan Gabriel celebraron su separación

Sin embargo, las siguientes imágenes fueron muy diferentes, en vez de mostrar tristeza o discusión por una separación, los ahora exesposos estaban en una discoteca, bailando de manera muy pegada al ritmo de Juan Gabriel.

“Qué daño puedo hacerte con quererte/ Si no me quieres tú, yo te comprendo/ Perfectamente sé que no nací yo para ti”, sonaba la melodía y letra de la canción en el último baile juntos de ambos, mientras los presentes entonaban con alegría.

El material audiovisual generó más de 8.5 millones de visualizaciones en la red social china, además ha recibido todo tipo de comentarios: “A eso le llamo madurez, no como otros que hasta se amenazan”, “Así debe ser siempre”, “Yo me divorcié hoy, solo me falta la rumbita”, “Siempre es difícil romper lazos”, “Y esa noche se volvieron a juntar”, “Yo creo que después de ese video siguen juntos” y “Qué bonito, que madurez y comprensión de pareja”, son algunos de los que se pueden leer.