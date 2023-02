¡Valora tu vida! La dura experiencia de tiktoker cuencana que hizo reflexionar en San Valentín

Cenas, regalos, flores y planes un poco atrevidos marcan gran parte del Día del Amor y la Amistad o más conocido como San Valentín. Sin embargo, existieron personas que optaron por ver el otro lado de la moneda: mendicidad, precariedad, necesidad.

La tiktoker Josh Paredes Quintero, que se caracteriza por su frase “deja, deja”, contó su relato que involucró el ayudar a una familia que dormía bajo un árbol con un infante de cuatro meses de edad.

Instó a las personas que quieran colaborar con ella que se comuniquen vía Instagram. A la par, resaltó que lo que más le agradó es que los jóvenes de 21 años tienen todo el ímpetu de trabajar y salir adelante.

Caso de mendicidad en San Valentín impacta a TikToker

Relato

“Capaz Dios tenía otros planes para nosotros. Estábamos en una esquina y vimos a una familia de tres personas muy vulnerables. Decidimos darles de comer y conversar con ellos, sé que no somos culpables y por qué no agradecemos de todo lo que tenemos”.

“Por respeto a ellos decidí no grabarles, pero si quiero ayudarles. No soy una persona millonaria pero intente ayudarlos en lo más posible. Ellos son unos jóvenes de 21 años con un bebé de cuatro meses estaban a punto de quedarse una noche más en la calle bajo un semáforo”.

“Lo que me encanta de ellos es que quieren trabajar, quieren hacer algo. No tiene ni como comunicarse, el bebé toma tarros de leche que no pueden costearse. Hay días que no comen”.

“Siento que a veces somos muy mal agradecidos con la vida que tenemos, así que si hoy estás bajo un techo una oración a Dios y agradecer. Si puedes dar la mano a alguien, nunca, nunca, lo dudemos”, comentó vía TikTok.