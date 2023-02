Ya lleva 50 citas: hombre se ofrece gratis para acompañar a solteras en San Valentín

El Día de San Valentín es muy esperado para las parejas, así como lo es para las familias las fechas de Navidad y Año Nuevo. Para los solteros es un día triste, pues no hay nadie que los acompañe y algunos se consuelan con decir que compartirán con amigos cuando en realidad lo que quieren es estar con un ser amado.

Algunos los consideran un día comercial, el indicado para la venta de chocolates, ramo de flores, cenas, peluches, fotos y todo tipo de experiencias románticas que abundan por doquier.

Esto es muy bello para quienes están enamorados, pero al mismo tiempo puede entristecer a quienes se sienten más solos y sueñan con encontrar a su media naranja.

La creatividad genera soluciones

Pero en el mundo hay muchas personas creativas y fue el caso de un hombre de 31 años de Gurgaon (India) que ha querido ayudar a los solteros poniéndose en renta a sí mismo.

Shakul como se hace llamar el joven en su cuenta de Instagram “promocionó” su servicio por medio de una imagen donde se le ve llevando un cartel en sus manos, el cual dice: “Novio en alquiler”.

Según el portal Upsocl, Shakul aseguró que este “emprendimiento” no es de tipos comerciales ni sexuales, solo con buenas intenciones.

“Si te sientes solo o necesitas compañía, ¡No sientas vergüenza de alquilarme para que pueda darte la mejor cita de tu vida!”, escribió en el post.

Explicó el joven que antes de convertirse en un “novio en alquiler”, no había tenido buena suerte en el amor y luchaba contra la sensación de soledad e inseguridad. Tiempo después se le ocurrió hacer un aporte para las personas que pasaban por lo misma situación que él.

Citas a granel

Fue así como en 2018 hizo una publicación donde se ofreció para brindar apoyo, convertirse en un amigo para San Valentín entre otras cosas, por lo que no tardó en viralizarse y recibir más de 1.000 mensajes de mujeres que querían darle una oportunidad.

Contó en Instagram que “He tenido más de 50 citas con mujeres encantadoras” con las que ha ido a restaurantes elegantes y viajes, como también ha compartido momentos de calidad como conversaciones profundas, mirar las estrellas y hasta cocinarles.

“Es notable cómo un cumplido puede hacer que alguien se sienta mejor consigo mismo, cómo un abrazo puede hacer que alguien se sienta querido y cómo tomar la mano de una persona puede hacer que se sienta tranquila”, comentó en su publicación.

No todo es color de rosa, Shakul también ha recibido comentarios negativos en redes. “Los trols me llaman ‘Gigolo’, pero tal como yo lo veo, mi servicio ayuda a que mis citas se sientan amadas, deseadas, vistas y escuchadas. Precisamente por eso me contactan”.