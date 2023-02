Joven publica video diciendo que no aprendió nada y la universidad le revocó su título

Un joven está suplicando el perdón luego que publicará un video contando que no aprendió nada en sus años de estudios y la universidad le revocó el título que lo acreditaba como profesional.

Una broma en TikTok llevó a la anulación de su título universitario

A través de TikTok, el venezolana Jonathan de Jesús denunció una “exageración” por parte de las autoridades educativas.

De acuerdo a su historia, la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (Unefa) le anuló el título universitario al joven por hacerse el chistoso.

El video en cuestión, se trata de Jonathan vestido con el uniforme de graduación, afirmando que había terminado sus estudios superiores sin aprender ciertos aspectos y detalles de la enfermería.

Incluso tuvo el valor de asegurar entre risas que no aprendió nada de la licenciatura en los años que estuvo asistiendo a la universidad.

Jonathan de Jesús (TikTok: @jonathandejesus777)

Por todo lo anterior y debido a la declaración pública, la universidad, ubicada en Venezuela, decidió castigar y sancionar al graduando para poder guardar su prestigio ante la sociedad.

Lo más curioso es que el joven asegura que no fue el único “que participó en la broma” pues en el video aparecen varios de sus compañeros.

La historia se hizo viral en TikTok

“Cómo olvidar el día en que la Unefa me anuló mi título de enfermería y por eso no he podido ejercer mi carrera. La injusticia que me hizo la Unefa no tiene nombre. En Venezuela no hay justicia”, indicó.

La razón principal parece ser que a la universidad de las Fuerzas Armadas no le gustó que el egresado haya admitido que hizo trampas y se copió en los exámenes.

Su historia generó revuelo en redes sociales.

Una gran mayoría de internautas defendió la decisión de la casa de estudios al considerar que los ahora profesionales se estaban burlando de las autoridades.

“Lo que para ellos quizás fue un juego, pone en burla a la Unefa y a los demás estudiantes en sus conocimientos.”; “Pues, deberían haberles anulado el título a todos”; “¿Por qué tanta polémica si son jóvenes y era un chiste?”, comentaron algunos usuarios en TikTok.