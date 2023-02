Felices los cuatro: conoce a las parejas de casados que se intercambian todas las noches

“Felices los cuatro”, diría una de las canciones más famosa del artista urbano colombiano, Maluma, sin embargo, a diferencia de la letra musical que critica una acción de infidelidad, aparentemente en este caso proveniente de los Estados Unidos, dicha felicidad es verdadera y genuina.

Un caso verdaderamente poco común el que se conoció en los últimos días gracias aun reportaje en el medio estadounidense, New York Post, que tiene como protagonista a Alysia y Tyler Rogers, padres de dos niños de 7 y 8 años, quienes decidieron comenzar por mutuo acuerdo una relación romántica con una pareja de amigos casados llamados Sean y Taya Hartless.

Relación Poliamorosa

En el pasado 2020, cuando el mundo y especialmente los Estados Unidos sufrían los estragos de la pandemia Covid-19, el mencionado cuarteto comenzó una relación dentro de un mismo techo. Alysia y Tyler ya eran padres, pero a los pocos meses la familia se acrecentó cuando las mujeres involucradas dieron a luz cada una con siete meses de diferencia.

La particularidad entre el tercer hijo de Alysia y el primero de Taya, es que, según la explicación por parte de los mismos protagonistas, ninguna de las mujeres sabe quién es el padre biológico de los niños y Alysia sostiene que ayudarán a los niños a descubrirlo en el futuro si alguna vez lo desean.

“Queríamos hacer todo lo posible para asegurarnos de que todos se sintieran como padres iguales. En este punto, descubrir su genética no cambiaría nada. Solo buscábamos algo simple y físico, pero cuando nos conocimos, comenzamos a enamorarnos, no teníamos la intención de enamorarnos… pero aquí estamos”, indicaron los cuatros involucrados.

En la actualidad, la familia ahora de ocho personas vive en el Líbano y ha acumulado una gran cantidad de seguidores en las redes sociales con el nombre de @polyfamory, por compartir información sobre su convivencia mediante fotos y videos regularmente que documentan cómo funciona la configuración inusual a puerta cerrada.

“Tenemos dos dormitorios principales en extremos opuestos de la casa y los muchachos cambian de habitación todas las noches”. Muchas personas realmente no entienden el poliamor y piensan que es desviado o perjudicial de alguna manera. Es cierto que no siempre fue fácil, me tomó un tiempo admitir que tenía sentimientos por otra persona, y definitivamente a veces nos ponemos celosos”, indica Taya quien también asegura que a pesar de sus leales 120.000 seguidores en TikTok y otros 30.000 en Instagram, reciben muchos comentarios negativos cuestionando su estilo de vida.