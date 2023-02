Horóscopo de hoy: domingo 12 de febrero para cada signo del zodiaco

Aries

Te preparas porque sabes que vienen días muy difíciles en el plano laboral. Tranquila que todo fluirá con mucho éxito si sigues tu intuición para los negocios. No dejes que el miedo te paralice, tú sabes cómo moverte en esas aguas. En el amor, es un buen momento para salir y disfrutar de la naturaleza con esa conquista que te tiene ilusionada.

Tauro

Busca asesoría para esos negocios que quieres emprender. Recuerda que aun cuando son muy buenas propuestas, siempre hay que prepararse para lograr la mejor oferta. Inicias una semana en la que debes reflexionar lo que quieres para el futuro. En el amor, en estos momentos difíciles el apoyo de tus amigos y familia son primordiales para ti, así que tranquila que eso está garantizado. Esa persona especial llegará cuando menos te lo imagines.

Géminis

Te sientes con mucha presión en el plano laboral porque eres demasiado perfeccionista, entiende que hay cosas que no salen como uno lo espera. Mucha paciencia y tolerancia con la gente que está a tu lado levantando el proyecto. En el amor, el estrés y la falta de descanso podrían darte problemas, debes relajarte. Tu pareja es tu apoyo en estos momentos. No la trates mal, ni generes conflictos innecesarios. Bájale al carácter.

Cáncer

Tienes que actuar con mucha madurez en tu trabajo para que resuelvas esos problemas que están afectando a los negocios. Lo vas a lograr, pero con mucha paciencia. En el amor, debes tener una conversación sincera con tu pareja para que resuelvan de una vez por todas las diferencias, no tiene sentido discutir si no son capaces ambos de entender en qué están fallando.

Leo

No te preocupes si las cosas no salen como tú quieres y de manera expedita. Tienes que tener paciencia y darles tiempo a los negocios para que fluyan. Ya verás que a mediados de semana las cosas empiezan a fluir y a mejorar. En el amor, saca el tiempo de donde no lo tienes para estar con tu pareja, extraña tu presencia y cuando estás, el estrés no te deja compartir.

Virgo

Sientes que los negocios están como detenidos, tranquila es solo una etapa que va pasar. Esfuérzate más y sigue tu intuición para dar los pasos firmes. Tú tienes las estrategias en tus manos para que eso arranque y tenga éxito. En el amor, si no hay acuerdo entre pareja lo mejor es la ruptura. Así que toma la decisión antes de que sea demasiado tarde.

Libra

Quien no comete errores, no sabe vivir, es un ser estancado. Lo importante es pasar la página y comenzar de nuevo. Haber pasado por esa situación ayudará a que tengas mejores estrategias en el plano laboral. En el amor, tu pareja está para apoyarte en estos momentos difíciles, así que tranquila que esto pasará. Con llorar no solucionas, pero si es tu gusto desahogarte, hazlo.

Escorpio

Te promocionan para un ascenso que te hará cambiar tus finanzas del cielo a la tierra. Tienes un viaje pendiente para resolver un negocio que está estancado. Será muy provechoso para ti y conocerás gente importante que impulsará tu carrera. En el amor, deja la nostalgia a un lado y sal de la rutina. Acepta invitaciones y diviértete que la vida es una sola.

Sagitario

Tienes que persistir con tus superiores para que invierta en el proyecto que propusiste. Presenta las estrategias y enamóralos que tú sabes muy bien cómo hacerlo. En el amor, tienes que sentar a tu familia y decirles que esa es la persona que quieres a tu lado y deben respetar tu decisión. Ellos están en estos momentos más abiertos a aceptar lo que tu digas.

Capricornio

Tienes que dejar los problemas laborales a un lado cuando estás en tus días de descanso porque si sigues así el estrés va a poner en peligro tu salud. En el amor, las cosas están marchando mucho mejor con tu pareja, incluso hablan de la posibilidad de un compromiso. Aprovecha este momento y disfruta.

Acuario

El ambiente laboral ha mejorado considerablemente, así que aprovecha el momento para pisar el acelerador y sacar adelante todos los negocios. En el amor, disfruta de la libertad que pronto llegará alguien que te cambiará la vida. Vas a tener muy buen humor y contagiarás energía positiva a los demás.

Piscis

En el plano laboral no te dejes llevar por los impulsos, recuerda que tú eres la líder de ese proyecto y en tus manos está que produzca los frutos que tus superiores esperan. En el amor, te reunirás con la familia para presentarles esta nueva conquista. Una reunión que promete.