Alec Baldwin se enfrenta a nueva demanda de la famila de la fotografa que mató accidentalmente en set de Rust

A Alec Baldwin le cambió la vida en el 2021, luego de disparar accidentalmente un arma cargada en el set de la película Rust, hiriendo al director y provocando la muerte de Halyna Hutchins, directora de fotografía. Ahora, además de tener que ir a juicio para saber si será acusado de homicidio culposo o no, The Hollywood Reporter ha informado que enfrenta una nueva demanda por parte de la familia de Hutchins.

A finales de enero, Variety reportó que Alec y la armera de Rust, Hannah Reed Gutiérrez, fueron acusados de negligencia criminal por la muerte de Halyna y las heridas de Joel Souza, director. La defensa de Hannah declaró para Today en agosto de 2021 (vía The Wrap) que “alguien quería sabotear el set, quería probar un punto, quería decir que estaba descontento, que estaba infeliz; sabemos que algunas personas abandonaron el set un día antes.”

Gloria Allred, abogada de la familia Hutchins, declaró que la responsabilidad de los acusados es clara y deben afrontar las consecuencias: “Las relaciones de todos nuestros clientes se han dañado y no podrán disfrutar de la vida de la misma manera que cuando Halyna vivía. Cree firmemente que cualquier persona responsable de su pérdida debe ser considerada responsable.”

Por su parte, la hermana de Halyna dijo que es de suma importancia no dejar impune un crimen como este: “Me gustaría que los que tienen la culpa asuman la responsabilidad y no solo alguien, sino ese mismo alguien que es realmente responsable de esto. Creo que dejar pasar esto y dejar esto impune es inadmisible.”

A casi 16 meses desde que ocurrió el fatal accidente, nadie ha pagado por la muerte de Hutchins, razón por la que los padres y la hermana de la fotografa son quienes presentan ahora esta nueva demanada.

Es importante además mencionar que, según informó THR hace meses, que las grabaciones de Rust se reanudaron en enero con los mismos actores, y, además, el viudo de Halyna, Matthew Hutchins, se unirá a la película como productor ejecutivo.

En octubre del año pasado, Matthew habló sobre su desinterés respecto a la campaña contra Baldwin, asegurando que lo sucedido fue un desafortunado accidente:

“No tengo ningún interés en participar en recriminaciones o atribución de culpa (a los productores o al Sr. Baldwin). Todos creemos que la muerte de Halyna fue un terrible accidente. Estoy agradecido de que los productores y la comunidad del entretenimiento se hayan unido para rendir homenaje al trabajo final de Halyna”.

A pesar de todo, Baldwin continúa asegurando que no disparó el arma, es decir, que no jaló el gatillo, pero el FBI concluyó el año pasado que Halyna no pudo haber muerto sin que el arma no se hubiera detonado.