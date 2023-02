Quítate los zapatos al llegar a casa: tienen más bacterias que el inodoro

La mayoría de las personas no se quitan los zapatos en su casa al llegar de la calle. No se dan cuenta que esto constituye un mal hábito que puede poner en riesgo sus vidas y la de los suyos.

El tema lo expuso el portal Lifestyle, destacando que la suela del calzado es un “foco de enfermedades”, ya que cuando se camina en el exterior, la suciedad se adhiere a esta. Los microbios y bacterias quedan pegados y pueden durar allí varias semanas.

No solo se pega la arena, sino restos de comida y hasta de excremento. Toda esta mugre queda regada en los pisos de la casa si no te quitas los zapatos, algo que representa un peligro no solo para adultos, sino principalmente para bebés que gatean.

Más de 420 mil bacterias

En líneas del portal Cambio 16, Charles Gerba, profesor de microbiología de la Universidad de Arizona, indicó que en las suelas de los zapatos hay más bacterias que en los inodoros.

En las suelas del calzado pueden haber más de 420 mil bacterias, mientras que en el inodoro, podrían estar menos de mil.

Lifestyle reseñó un estudio en el que determinaron que en 96 por ciento de los participantes, sus calzados tenían bacterias.

Entre las bacterias que pueden estar en un calzado está la E. coli, que causa vómito, diarrea y dolor estomacal.

Otra bacteria frecuente es la Clostridium difficile o C. diff, más común en la suela del calzado que en los inodoros. Provoca diarrea y fiebre. A adultos con defensas bajas los puede matar.

Las esporas de Clostridium también son comunes y muy difíciles de quitar con desinfectante.

En Cambio 16, el profesor Gerba indicó que otra bacteria que se halla en el calzado es la Klebsiella pneumoniae, que causa neumonía e infección en el sistema urinario. El experto nombró además la serratia marcescens que produce conjuntivitis, meningitis, queratitis y endocarditis.

Recomendación

Ante todo lo expuesto, el consejo es que al llegar a casa te quites los zapatos y los coloques en un sitio apartado exclusivamente para estos.

Puedes estar en la casa con los pies descalzos, con pantuflas o zapatos únicamente para caminar en tu hogar.