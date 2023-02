Diagnostican a pequeña de 7 años con cáncer de mama

Un caso sacudió las noticias en Chile luego de que se reportar el caso más temprano de una persona con cáncer de mama. Se trata de Maura, una niña de sólo siete años, cuya noticia de su diagnostico ya la dio la vuelta al mundo.

Su madre, Patricia Muñoz, contó la historia de su pequeña, quien comenzó con síntomas con tan solo 5 años. Un día, bañándola, se percató de que tenía un bulto: “Al secarla y colocarle crema, noté un porotito (bulto) debajo del pezón. El doctor me recalcó que lo que tenía no era normal. Dijo que si esperaba mucho, iba a ir creciendo, pero nunca me dijo que podía llegar a esto”, explicó la madre, a la Televisión Nacional de Chile.

De acuerdo con varios oncólogos, este tipo de patología en pacientes tan jóvenes es algo extraño. El oncólogo Francisco Barriga afirma, por su parte, que “la mayoría de las mujeres en las que se diagnostican tienen entre 50 y 60. De ahí para abajo, empieza a ser menos frecuente”. Además, ha calificado este caso en una menor tan joven como algo “anecdótico”.

Tuvieron que realizarle una extirpación total del pecho

Ante este complicado diagnóstico, los médicos tuvieron que recomendar que la pequeña se sometiera a una extirpación total de la mama, para evitar así que se pudiera propagar por el resto del cuerpo. “Mi hija está mutilada y ese es el dolor que yo tengo”, afirmó la madre de la pequeña.

Pese a este terrible hecho, la madre de la menor asegura que la niña aún no ha comprendido la magnitud de la enfermedad, ni el proceso por el que ha pasado. Su única duda es saber por qué no tiene mama.

Por el momento, la pequeña Maura se encuentra a la espera de los resultados para conocer si padece o no metástasis. Su familia, en caso extremo, aseguran que están dispuestos a viajar a Barcelona, lugar donde algunos médicos han tenido que tratar algunos casos similares.