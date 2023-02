La razón por la cual Poncho Herrera fue indispensable para concretar la reunión de RBD

La banda RBD vuelve a los escenarios después de 15 años de ausencia, pero esta vez solo con 5 integrantes de la banda original, dado que Alfonso Herrera, conocido como “Poncho Herrera” no participará en la gira “Soy Rebelde World Tour” que se realizará como parte del reencuentro de la banda.

No obstante, todo indica que fue Alfonso Herrera quien propició la cena a la que asistieron Dulce María, Maite Perroni, Anahí, Christopher Uckermann y Christian Chávez el 21 de diciembre de 2019, 11 años después de la disolución de la banda.

Poncho Herrera, el posible responsable del regreso de RBD

En una entrevista realizada a Christopher Uckermann por Yordi Rosado para su programa de radio, afirma que fue Alfonso Herrera quién se dedicó a buscar uno por uno para reunirse nuevamente, cenar y platicar: “La verdad es que llevábamos 11 o 12 años sin vernos y se nos hizo importante. No lo hacíamos porque la gente iba a hablar que, si iba a haber un reencuentro, no, no queríamos como este ruido en nuestras carreras personales, pero dijimos, es momento de vernos, de hecho, Poncho fue el que nos habló a todos y dijo ‘vénganse, vamos a cenar, vamos a platicar’”, expresó Uckermann.

Al parecer, solo era una reunión para hablar sobre la vida y los planes de cada uno, sin ninguna intención de ir más allá que un simple reencuentro entre amigos, pues habían transcurrido muchos años sin tener contacto, más allá de las redes sociales, sin embargo, es posible que dicha reunión haya desencadenado el concierto virtual que se realizó durante la pandemia de Covid-19 y como consecuencia, la gira internacional que iniciará en este 2023 y que ha causado tanto revuelo entre los fans de la agrupación.

