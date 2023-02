Horóscopo de hoy: sábado 4 de febrero para cada signo del zodiaco

Aries

Hoy con la Luna Nueva de Nieve es un día para descansar, liberarte de ese estrés de la semana y organizar tu hogar para sacar todas esas malas energías que se acumulan. Además, dedícale a la familia tiempo y disfruta preparando una sorpresa que los llenará de alegría. En el amor, invita a tu pareja a caminar al aire libre y hacer ejercicios. En la noche un paseo romántico para conectarse aún más en la intimidad.

Tauro

Hay un dinero que te llega y quieres hacer compras compulsivas. Calma, puedes hacer lo que quieras, pero pensando que lo que adquirirás será de utilidad para ti. Esta Luna de Nieve te trae mucha suerte, así que adminístrala muy bien para que lo que obtenga te ayude en el futuro. En el amor, es un día para que planifiquen un viaje a la playa o a la montaña y disfruten del placer de estar juntos y de la luz encantadora del astro de la noche.

Géminis

La familia te llega de sorpresa y además exigiendo explicaciones sobre los planes que tienes para tu futuro. Mide lo que vas a decir para que no sientan que es un desaire. En tu vida mandas tú, así que los demás se deben calmar. En el amor, aparece una persona que tenías muchos años sin ver y que te invita a salir. Acepta que lo vas a disfrutar al máximo y vienen con muy buenas intenciones.

Cáncer

Tienes una conversación pendiente con un familiar para solucionar un problema que está generando separaciones. Pon los puntos claros para que, de una vez por todas, se termine esta situación. No sigas permitiendo los abusos y las imprudencias. En el amor, sal del encierro y la rutina. Te mereces disfrutar de una noche de tragos y de amigas. Eso es bueno para el cuerpo y la mente.

Leo

La Luna está en tu signo, así que es un día maravilloso para planificar, organizar y reflexionar sobre las estrategias a seguir para darle un cambio a tus planes de vida. En el amor, hay alguien que está llamando tu atención, pero te cierras por miedo a ilusionarte. No te cierres, permítete probar si vale la pena o no. Además, es una persona muy buena y merece la oportunidad.

Virgo

Hoy es un día para dedicarlo a tu mente y tu cuerpo. Consiéntete, ve por un cambio de look, camina, disfruta de la naturaleza que esas cosas desestresan. No dejes que los demás decidan por ti, tu haces lo que quieres, lo que tu cuerpo te pida. En el amor, tus amigas te invitan a una tarde de compras, ve pero ojo con excederte mira que las finanzas hay que cuidarlas. Te vas a tropezar con un viejo amigo y eso te alegrará a un más la tarde.

Libra

Libera a tu mente y tu cuerpo de todo el estrés de la semana. Organiza tus ideas y planifícate porque lo que viene de aquí en adelante requerirá de toda tu energía positiva. Aprovecha estos días de Luna Llena de Nieve y pide con fe que todo avance con éxito para ti. En el amor, no te niegues a dejar volar tu imaginación para darle a tu pareja una bonita sorpresa que les alegre el día. Busquen momentos de intimidad, a veces la rutina cansa y los aleja.

Escorpio

Te vas a dar una escapada para disfrutar del mar y de la arena. Pues bien, te lo mereces, escuchas las olas romper, disfruta del paisaje, pero sobre todo descansa tu mente. En el amor, tu pareja y amigos te tienen una sorpresa que te encantará. Es el mejor momento para disfrutar. No dejes que el desanimo siga en tu vida, pasa la página de lo que haya sucedido en el pasado y sigue adelante.

Sagitario

Te sientes desequilibrada económicamente porque hay un dinero que te deben y no han pagado. Tranquila, eso es un asunto que esta semana se va a resolver. Pero tienes que ser determinante a la hora de enfrentar ese problema, porque si no lo haces van a seguir demorando y necesitas resolver deudas. En el amor, solucionas algunos conflictos con tu pareja y la relación vuelve a su normalidad. Sé creativa y prepara algo lindo para que ambos disfruten.

Capricornio

Tienes que reflexionar sobre los errores cometidos y las complicaciones emocionales que tienen. No es saludable estar así. Busca una manera de reconciliarte contigo misma y trabaja el merecimiento. En el amor, piensa que no te sientes preparada para una nueva relación, pues simplemente no la tengas hasta que tu corazón y tu mente te digan es el momento. Tienes que pasar la página, ya no puedes seguir llorando por los rincones por alguien que no te valora.

Acuario

Tienes que prepararte porque ese viaje de negocios que tanto esperabas es ya. Así que planifícate y organiza las estrategias para que puedas llevar con éxito tus propuestas. La Luna Llena te traer mucha suerte en los negocios, así que aprovecha la circunstancia. En el amor, no es el momento para iniciar una relación pues estás concentrada en tu vida profesional. Ya llegará el momento para el chance al corazón.

Piscis

Tu familia está pasando un mal momento económico y solo tú puedes ayudarlos. La vida te recompensará por tus buenas acciones. Pero también tienes derecho a disfrutar de lo que con tanto esfuerzo te ha tocado conseguir. Que seas tú la que decidas lo que quieres hacer para liberarte del estrés. En el amor, es un día especial para compartir con las amistades y disfrutar de una noche de tragos y baile.