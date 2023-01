Invita a su exesposa a su boda y llora cuando la ve llegar con otro hombre

Novio invita a su ex a su boda y llora cuando la ve.

No cabe duda de que las bodas suelen ser eventos esperados, en los que se celebra el amor de una pareja con sus seres cercanos.

Sin embargo, esta clase de festejos no siempre terminan como los protagonistas lo planean.

De hecho en las redes sociales abundan algunos clips de accidentes, arrepentimientos y hasta engaños, previos o durante las bodas.

Ahora se viralizó un caso que ha dado la vuelta en las redes sociales.

El evento se dio en Guatemala, donde se realizaba una boda.

Novio llora al ver a su ex en su boda

Todo transcurría de forma normal, hasta que, después de la firma del matrimonio, algunos invitados pasaron a felicitar a la pareja.

Sin embargo, entre las personas que se acercan a los recién casados se encontraba la exesposa del novio.

Al verla, el festejado entró en shock y quiso abrazarla, pero ella lo rechazó y se acercó a la novia para felicitarla.

Como consecuencia, el novio miró hacia el suelo y soltó el llanto.

Tunden al novio en las redes

En las redes sociales fue criticada la actitud del hombre, pues los internautas sostuvieron que actuó de mala forma.

Algunos indicaron que no debía haber invitado a su expareja, si todavía sentía algo por ella, y en ese mismo tenor no tenía que casarse, en caso de no haber superado a su anterior esposa.

Los usuarios también recomendaron a la novia que no se casara con ese hombre o pidiera el divorcio, pues si le hace ese tipo de acciones en su cara, puede esperar cosas peores en un futuro.

Además, algunos internautas dudaron de la veracidad del video, pues aseguran que no se ve nada real cuando se acerca la supuesta expareja del novio ni las lágrimas que él derrama.

Reacciones en las redes