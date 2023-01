“Terrible ser humano”: mujer recibió duras criticas al prohibirle a su prometido que llevará a su hija a la boda

Las relaciones amorosas entre dos personas pueden ser difíciles, es necesario que cada una se complemente con la otra y de esa forma solucionar cualquier problema que pueda surgir. Sin embargo, hay ocasiones en que los sentimientos y la forma de ser, incluso el pasado puede causar estragos.

“Me voy a casar con él, no con su duende de la entrepierna”

Lamentablemente, hay veces que una de las partes de la relación no termina de comprender que la unión es de dos personas, no solamente de un punto de vista y antes del matrimonio, que es un paso muy grande, debería solucionar las diferentes opiniones.

Madre descubre en la boda de su hijo que su futura nuera es su hija perdida - Referencial de Getty (JovanaT/Getty Images)

A pesar de todo eso, ocurren casos polémicos como lo de esta madrastra, quien, al planificar su boda deseada, decidió hacerla solo de adultos y prohibir la entrada a niños, incluyendo a la hija de 3 años de su futuro esposo, según relata el medio Metro.

El prohibir la entrada a la niña y dirigirse a su esposo con insultos, desató una ola de comentarios hacia la mujer, quien publicó su historia en Facebook, donde buscaba ayuda para hacer las invitaciones de la boda con esa regla.

En Facebook, la madrastra recibió duras criticas

“¿Cómo le digo a mi prometido que no quiero a su hija en nuestra boda? Puse ‘sin niños’ en las invitaciones, así que pensé que entendería el punto, pero ¿sigue mencionando que ella está allí? Ella tiene 3 años. Me voy a casar con él, no con su duende de la entrepierna. Ese es su error, no el mío”, escribió la mujer acorde a lo consignado por el diario británico Metro.

De igual forma, agregó: “no la quiero allí porque está muy necesitada y hace todo por ella y dije que no”.

La mujer recibió cientos de críticas y comentarios en contra por su forma de actuar y de dirigirse a las personas, en especial a la hija de su futuro esposo.

Muchas personas afirmaron que, con esa actitud, ese matrimonio durará poco.