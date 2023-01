Conoce tu carta del tarot para la semana del lunes 30 de enero al domingo 5 de febrero de 2023

La vida diaria y el futuro nos crean muchas dudas. Amor, trabajo, vida familiar, todo nos hace cuestionarnos y a veces necesitamos un empujoncito para salir adelante. Las cartas del tarot esta semana te guían para sortear los obstáculos que se te presenten en el camino.

Aries

El Sol

Será una semana de éxito para ti. Vienen cambios positivos en el plano laboral que te ayudarán a salir de una deuda que te tenía muy preocupada. Sentirás un gran alivio e iniciarás nuevos proyectos que en el futuro te harán mejorar económicamente. Mucho cuidado con la salud porque con el exceso de trabajo puedes entrar en un proceso de estrés que te quebrantará. Deja a un lado esa relación tan superficial que solo alimenta tu ego y busca esa persona que te valore y alimente tu corazón. Trabaja el merecimiento para que pueda llegar a ti el amor puro e incondicional.

Tauro

El Colgado

Debes tomar una pausa porque estás demasiado agobiada y eso te está generando problemas de salud que debes atender en lo inmediato. Esta carta te llama a liberarte de los problemas, a sanar heridas y a dejar el pasado a un lado para seguir adelante. Los negocios estarán un poco lentos esta semana, pero solo tú puedes esforzarte más para lograr que eso cambie. Hay que ponerle picante y diversión a la relación porque la rutina los está alejando. Busquen esos momentos tiernos dentro de la rapidez de la vida para mimarse con afecto. El amor necesita risas, así que a disfrutar.

Géminis

El Emperador

Esta carta te indica que alguien de tu familia, tu padre está muy preocupado por lo que te está sucediendo y está dispuesto a ayudarte en lo que necesites. Deja el orgullo y acepta el apoyo para que puedas salir de esta situación y llegue la paz y la tranquilidad a tu vida. Las oportunidades laborales van a llegar, pero debes cambiar tu actitud de derrota. Ánimo que esto es solo una etapa. Estás ilusionada con alguien que pareciera solo quiere pasar un rato contigo. Si eso es así, no vale la pena seguir adelante. Tu necesitas alguien que se emocione por ti, que te haga sentir el ser más importante en su mundo. Así que valórate que en el camino hay alguien especial para ti.

Cáncer

El Hierofante

La carta te habla del florecimiento de los negocios, pero te advierte que debes ser racional y por sobre todas las cosas comedida con las ganancias para que puedas en un futuro invertir y lograr nuevos negocios que te permitan seguir avanzando. A veces un solo detalle que ajustes puede hacer que las cosas se muevan vertiginosamente. También te habla de no descuidar la pareja cuando más te necesita. Tienes que darte un poco de espacio en tu quehacer diario y dedicarlo a avivar la llama de la pasión, reencontrarse en la intimidad y darle al corazón esa dosis de amor que todos merecemos.

Leo

El Mago

No permitas que la duda y las inseguridades te invadan a la hora de tomar una decisión de vida. Debes estar firme para lo que viene porque los cambios siempre traen resistencia, pero al final del camino son necesarios para avanzar en todos los planos de la vida en lo sentimental, en lo laboral y hasta en las relaciones. La carta también te advierte que esta semana necesitas un cambio en tu vida sentimental, ya basta de ir a todos lados sola, de decir que no necesitas a nadie. La palabra tiene poder y debes pensar positiva, que mereces a alguien que te valore, que sea amoroso y que comparta contigo lo bueno y lo malo.

Virgo

La Templanza

Inicias una semana con muchos contratiempos, pero tienes dos elementos a tu favor, la tolerancia y la paciencia. Ellos te ayudarán a superar cada una de las adversidades que se te van a presentar en el camino. Tienes que evaluar muy bien las prioridades que has elegido para solucionar algunos problemas. Todo va a estar bien encaminado si te lo propones. Alguien del pasado llega a ti para generarte dudas, para mostrarte que hay decisiones y caminos que se toman y no tienen vuelta atrás. Si te sientes bien con tu presente ¿Por qué dañarlo con el pasado? Pasa la página y sigue adelante que en el camino hay alguien que es para ti.

Libra

La Rueda de la Fortuna

Esta semana será de muchos cambios a los que debes ponerle mucha atención porque de ello depende el éxito o no de lo que quieres hacer con tu futuro. No te distraigas en los objetivos porque las oportunidades que se te presentan en este instante la puedes perder por no enfocarte. Si sigues el consejo las cosas van a ir muy bien. La carta te advierte que no dejes que las experiencias de relaciones pasadas arruinen la actual. Deja los problemas emocionales que te generaron esos recuerdos y bórralos de tu mente. Tienes derecho a disfrutar del presente y de planificar tu futuro con esa persona especial.

Escorpio

La Emperatriz

Si tenías en mente iniciar tu emprendimiento, esta es la semana justa para hacerlo. Tienes una luz maravillosa que te lleva al éxito, así que aprovecha este momento y pon en marcha todas esas estrategias que tenías en mente. Todo lo que planificaste se va a consolidar que te quedarás sorprendida. Mucho cuidado en el lan0o sentimental porque estás con una energía desenfrenada y posesiva. Tu pareja puede sentirse abrumado. Cambia ese estado de tu vida para ser más amorosa y comprensiva, no dejar que los celos te dominen y disfrutar de los buenos momentos cuando estás al lado de ese ser que amas.

Sagitario

Los Enamorados

Los negocios van a marchar muy bien esta semana porque conocerás a personas de poder que te pedirán asociarse para lograr buenas ganancias económicas. Es una oportunidad que no puedes perder porque significa crecimiento profesional. Esta carta te anuncia también que viene un compromiso, que el universo y la vida te abre los caminos al amor, a la buena convivencia, a la vida familiar. Aprovecha este momento para reflexionar: si en tu vida hay alguien con la que quedaron cosas inconclusas, resuélvelas porque el camino que te espera de aquí en adelante es de mucho amor y bendiciones.

Capricornio

El Juicio

Debes tomar una decisión pronto para cambiar lo que hasta ahora pensabas que funcionaba. La carta te dice que debes reflexionar y hacerle caso a la intuición para que las cosas salgan como lo esperas. Revisa las experiencias pasadas y te darás cuenta que hay cosas que no debes repetir, de esa manera avanzarás y verás resultados en los negocios. Si estás inconforme con esta relación y sientes que las cosas no marchan bien y que por más esfuerzo que haga no crece, lo mejor es tomar una decisión y seguir tu rumbo para encontrar ese ser especial que mereces.

Acuario

La Fuerza

Será una semana con muy buenas perspectivas laborales, así que, si quieres ese ascenso, pídelo que te lo van a dar, o si quieres aplicar nuevas estrategias en los negocios, también lo concederán. El universo está a tu favor y debes aprovechar ese momento. Mantén la actitud positiva para que las cosas sigan marchando bien. La vida da muchas vueltas y al fin encontraste esa persona que te da seguridad, que te comprende, que te valora y que ante todo está comprometido contigo. Pero es hora de sazonar la relación, de ponerle ese detalle de intimidad y pasión que necesitan para consolidarse, atrévete que te irá muy bien.

Piscis

El Diablo

Será una semana de duro trabajo y de muchos enfrentamientos que deberás sortear con paciencia, tolerancia y buena actitud para que todo salga bien, pese a todo lo negativo que te rodea. Tienes que ser muy astuta para determinar quienes quieren avanzar y quienes no. Esta carta es una advertencia para que te encamines al lado correcto. Estás pasando por algunos conflictos con tu pareja, diferencias que se pueden solucionar con una conversación franca y sincera. Propíciala y permítete darte una oportunidad de reencontrarse desde el amor y la pasión.