Abuela de 60 años se muestra en vestidos sexy y bikini y es la inspiración de mujeres mayores

La sociedad nos ha impuesto cánones de belleza y eso implica que, a cierta edad, debemos ser recatadas y comedidas en la forma de vestir cuando se llega a la tercera edad. Pero hay mujeres que llegan a los 60 años y se conservan con un cuerpo escultura y una belleza que ya quisieran muchas jóvenes tener.

Una abuela de 60 años, Hanya Hizemuchuk, se ha convertido en modelo, influencer y en inspiración para muchas mujeres en las redes sociales que pasan de esa edad porque muestra su cuerpo escultural y su belleza en vestidos sexys y bikini.

La mujer usa la red social TikTok y se muestra en bikini, trajes sexys y demás, sin sentir vergüenza alguna, porque ella apuesta porque las mujeres de su edad puedan sentirse con tal libertad a la hora de escoger su ropa, reseñó Upsocl.

“Amo quien soy”

En una entrevista al Daily Star, Hanya expresó que se muestra tal cual es y que ella impone su propio ritmo para aprender de sus errores.

“Amo quien soy, amo lo que hago, y me gusta cómo lo hago, y me gustan mis errores, y me gusta la forma en que aprendo y me gusta el ritmo con el que aprendo mis errores”, comentó.

Se toma fotografías constantemente y asegura que puede ser “sexy a los 60 años”, lo que la ha llevado a recibir muchas críticas en redes sociales, por quienes no comparten su filosofía.

Admiración por lo que hace

Pero también tiene esas seguidoras que se sienten inspiradas y la admiran por demostrar que no se tiene edad para sentirse bella.

Asegura que, aun cuando no es fácil lidiar con un mundo tan conflictivo como lo son las redes sociales, donde todo el mundo tiene una opinión, ella se siente a gusto con lo que hace.

“Un cuerpo que muchas personas de 20 años desearían tener. Está sana, feliz, resplandeciente y libre”, “Eres una inspiración para todas las chicas mayores. Sigue así”, son algunos de los comentarios que ha recibido Hanya en su TikTok.