¡Lo que nunca nos pasará! Mientras comía almejas encontró una perla valuada en más de USD 4.000

Natalia Freire, una joven de 22 años que vive en Muros, La Coruña, España, y trabaja de mesera en un restaurante, el Universo la bendijo con impresionante hallazgo. Mientras comía un plato de almejas, en una de ellas encontró una perla morada que está valuada en más de USD 4.000. Estas piezas son una de las joyas más cotizadas en el mercado por su dificultad para encontrarlas ya que pueden durar hasta 10 años en formarse.

“Cuando la vi, no me lo podía creer. Me puse a buscar en internet y di con información de que existían casos de gente que había encontrado perlas como esta que valían más de 4.000 euros”, afirmó la joven al medio local ‘La Voz de Galicia’.

La chica se sentó en una mesa y pidió un plato de almejas. Sin embargo, al empezar a comer notó que en la primera almeja había una pequeña bolita dura que apartó.

Según explicó, la especie de molusco procede de la ría de Muros-Noia, lugar en el que su pareja extrajo marisco, ya que es el encargado de proveer al restaurante donde fue el impresionante hallazgo.

De hecho, la camarera del lugar buscó en Google qué era ese objeto morado que estaba en su plato y se sorprendió al ver que había encontrado. Allí entonces descubrió el tesoro que tenía entre las manos.

¿Qué hará con la perla?

La joven afortunada ha comentado que guardará su tesoro en un cofre mientras decide qué hacer, aún cuando su idea principal es venderla. Para ello, unos expertos la evaluarán para saber su valor.