¡No eres único ni diferente! Esta es la fecha de cumpleaños más común en el mundo

Si crees que el cumplir años en determinado día te hace diferente a los miles o millones de habitantes de su ciudad o país, no podrías estar más equivocado. Peor aún si naciste en la fecha más común.

De seguro te has preguntado si formas parte del días más “tradicional” o usado para soplar las velas. Pues, esta duda ya fue solucionada por la Universidad de Harvard y la colboraión del economista Amitabh Chadra.

La institución y el especialista determinaron que el 16 de septiembre es el día del año en que celebran la mayor cantidad de cumpleaños a nivel mundial. Por ende, el mes favorito para la concepción es diciembre o primeros días de enero.

Fecha de cumpleaños más común en el mundo Varios estudios coincidieron con la fecha. (AzmanL/Getty Images)

Por su parte, el día con menos nacimientos, aunque sonaría un poco obvio, es el 29 de febrero ya que solo se da este “fenómeno” cada cuatro años. Sin contar este día, las fechas con menos cumpleaños son el 24 y 31 de diciembre.

No obstante, The Daily Viz generó una medición basándose en datos más actuales – Harvard usó métricas entre 1973 y 1999- y tomó el período entre 1994 y 2014. De esa manera graficó una tabla con tono de color.

De esta manera, de identificó que Septiembre es el mes con más días de cumpleaños más comunes en el mundo: 9,10,12,15,16,18,19 y 21. Mientras que el 20 de diciembre también comparte una tonalidad similar.

A continuación, la tabla