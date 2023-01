Joven colombiana asegura que un espíritu la embarazó

Una joven colombiana asegura que un espíritu de la magia negra es el responsable de su embarazo. El caso se volvió viral en redes sociales ya que, según ella, nunca ha tenido relaciones sexuales y aún así ya está confirmado su gestación.

“Yo no he estado con ningún hombre, de repente dejé de menstruar y mi mamá me llevó al centro de salud a chequeo y salí embarazada”, citaron medios colombianos.

Culto oscuro

Según detalló El Informador una cuenta en Facebook publicó el caso y afirmó que la joven forma parte de un culto de magia negra en Malambo, una localidad del departamento del Atlántico, ubicada a 25 minutos de la ciudad de Barranquilla.

Esta versión indica que la chica sí ha sostenido relaciones íntimas, pero no se detalla con quién. Al indagar sobre esta imposible gestación por “magia negra”, la mujer dijo: “Yo digo que es algún mal que me hicieron para que yo quedara embarazada”,

Este caso dio pie a que las autoridades encendieran las alarmas sobre el aumento de casos de embarazo en Malambo, donde se supera la media nacional de gestantes, en su mayoría, niñas y adolescentes.

“Para 2021, el número de nacimientos en niñas de 10 años aumentó poco más de 1.800 % frente a 2020, pasando de 4 a 79. Los nacimientos en niñas de 16 y 17 años se redujeron (…) la mayor parte o esas tasas más altas (de niñas y adolescentes embarazadas entre los 10 y los 14 años) las estamos viendo en todos los departamentos de frontera”, cita un informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), precisa Radiohache.

Acciones espasmódicas

De hecho, en vista de las declaraciones de la joven, que parecen venir de una joven con necesidades de asistencia psiquiátrica, se visitarán las escuelas y demás centros de educación para insistir sobre el gran problema del embarazo adolescente, una realidad que se deriva de la falta de educación sexual, de información sobre métodos anticonceptivos y de motivación al logro de metas en lo profesional o académico. Sin embargo, si no existen mejores condiciones de vida ni opciones de movilidad social los resultados no serán muy distintos en los próximos años.

Ha sido tan surrealista este caso, que los usuarios en redes sociales solo han lamentado estas realidades y hasta se han reído de la esotérica hipótesis del “espíritu”.

“Malambo siendo malambo”; “Esto es obra de los espíritus chacarreros”; “Puro realismo mágico”; “Un hecho milagroso o real imaginario para un ejemplo en clase”; “Quién diría que la segunda venida se desarrollaría en Malambo”, fueron parte de las opiniones dejadas en el hilo del Tweet de @Radark_.

