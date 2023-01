Abandonó a su novia al verla sin maquillaje en un reto viral

Hay un dicho que dice que si de verdad quieres seguir con tu pareja, deben ir a la playa. Esto porque el sol y el mar obligan mostrarse más naturales.

Todos sabemos que las citas de novios son bastante cuidadas. Ropa, maquillaje, peinado y perfume, pero si lo que importan son los sentimientos, no debería haber problema con la imagen.

Sin embargo, en un video que se ha vuelto viral, un sujeto parece haber sufrido un desengaño porque “huyó” al ver el verdadero rostro de su novia.

Por 2 mil pesos

La influencer mexicana Lupita Anaya subió a su página de Facebook un video que se ha vuelto viral. Tiene que ver con uno de sus retos callejeros en los que ofrece dinero en efectivo a cambio de alguna prueba.

Resulta que el desafío era quitarse totalmente el maquillaje a cambio de 2 mil pesos. Anaya acudió a un centro comercial y allí propuso la idea a una joven pareja que paseaba por el lugar.

El material fue subido a su página de Facebook, donde acumula 389 mil “Me gusta” y más de 68 mil comentarios.

Una situación insólita (Captura)

En el video aparece Lupita tras cámaras hablando con la pareja. Al principio la influencer ofreció mil pesos y la chica lo dudaba porque estaban disfrutando de la cita, es por eso que le subieron el valor a la prueba y quedó en dos mil pesos.

Tras pensarlo brevemente, accedieron a cumplir con el reto y la chica recibió el paquete de toallas desmaquillantes. “Te tienes que quitar todo, todito el maquillaje”, advirtió Lupita.

Desilusión

Mientras comenzaba el proceso, el hombre lo único que hacía era observar a su pareja. La mujer se quitó las pestañas postizas y la sombra de ojos. En segundos aparecieron unos ojos chiquitos y el sujeto solo miraba un tanto sorprendido “No la había visto desmaquillada, apenas llevamos dos semanas”, decía, comentó durante la grabación.

El novio desapareció (Captura)

La mujer siguió con su rutina y al borrar el delineado de sus cejas aparecieron dos rayitas incompletas que el sujeto descubrió y sin decir nada huyó del lugar.

La desilusión llegó cuando la mujer empezó a buscar a su novio y concluyó que la había dejado. “¿Y Christian? ¿Dónde está? No me digas que se fue, me dejó porque me desmaquillé, no se pase, ya sabía yo, ¿ya ves amiga? Reto cumplido y soltera nueva”, le dijo la mujer a la influencer en tono triste.

“Se le miraba al tipo desde un principio que estaba nervioso porque lo estaban grabando, seguro que era casado”; “Tipos así no valen la pena, le hicieron un favor con esto así se dio cuenta que en esa relación no iba a haber ningún futuro”; “A la muchacha solo le falta pelo en las cejas, pero sigue siendo bonita din maquillaje”, opinaron los usuarios.

